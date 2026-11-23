Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha chiesto alla Russia di fermare le provocazioni dopo che missili hanno violato lo spazio aereo polacco, definendo scioccanti i piani nucleari orbitali di Mosca.

Il cancelliere federale tedesco Friedrich Merz ha emesso un duro richiamo a Mosca durante una conferenza stampa tenuta presso la Cancelleria di Berlino il 23 novembre 2026, esortando immediatamente la Russia a porre fine a quelle che ha qualificato come "pericolose provocazioni". La dichiarazione politica di alto livello è stata pronunciata in seguito al verificarsi di un grave incidente di sicurezza regionale, che ha portato alla violazione dello spazio aereo di un membro chiave dell'Alleanza Atlantica.

Violazione dello spazio aereo polacco

La crisi diplomatica e militare è stata innescata dal fatto che diversi missili russi hanno attraversato i confini nazionali, penetrando nel territorio sovrano della Polonia, che figura tra gli Stati membri fondatori e attivi della NATO. Questa incursione ha creato una situazione di alta tensione geometrica, mettendo sotto scrutinio le garanzie di difesa collettiva e la capacità di risposta rapida dell'organizzazione internazionale di fronte a tali atti di aggressione diretta.

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Incontro strategico con il segretario generale

Nell'ambito di una sessione congiunta dedicata alla sicurezza europea, Friedrich Merz ha condiviso la piattaforma con il Segretario Generale della NATO Mark Rutte. Sebbene il leader della NATO non fosse fisicamente presente nella stanza al momento dello scatto fotografico, la sua presenza diplomatica è stata determinante per conferire alla dichiarazione un peso istituzionale globale, ribadendo l'unione dei fronte occidentale di fronte alle minacce esterne.

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Il dibattito sui satelliti nucleari orbitali

Oltre alla minaccia convenzionale sul campo di battaglia europeo, il cancelliere tedesco ha portato all'attenzione delle autorità internazionali notizie allarmanti relative alle intenzioni spaziali di Mosca. Merz ha definito "scioccanti" i rapporti secondo cui la Russia si preparerebbe a lanciare nello spazio un satellite dotato di capacità nucleare, un'azione che rappresenta una chiara svolta nell'escalation tecnologica e militare globale.

La posizione sull'area baltica e futura

Per quanto riguarda le dinamiche specifiche di sicurezza, Friedrich Merz ha sottolineato che nessuno Stato membro della NATO nutre alcun interesse verso un'escalation militare nella regione del mar Baltico. La posizione ufficiale di Berlino mira a de-escalare la tensione pur mantenendo una postura di deterrenza ferma, assicurando che le azioni diplomatiche siano coordinate con i partner alleati per prevenire qualsiasi errore di calcolo che possa portare a un conflitto più ampio.