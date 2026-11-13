Merz e Tusk allertano su negoziati Russia: l'Europa teme nuovi Accordi di Sicurezza

Friedrich Merz e Donald Tusk mettono in guardia da un crollo dell'architettura di sicurezza europea. Analisi dei rischi geopolitici e delle posizioni contrastanti a Dublino.

Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha inviato un messaggio esplicito al presidente americano Donald Trump, chiedendo di evitare sorprese nel contesto delle trattative per la pace in Ucraina. L'appello arriva durante il Consiglio europeo informale di Dublino, dove i leader si trovano a navigare acque geopolitiche instabili e prive di un fronte comune chiaro.

Merz ha sottolineato l'importanza di rimanere uniti nella squadra europea e ucraina,Workando per una pace autentica. La dichiarazione riflette la crescente ansia degli Stati membri dell'Ue di fronte alle mosse di Mosca e alle incertezze sulla linea che Washington intende seguire nelle prossime fasi diplomatiche.

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Il timore di un nuovo momento Anchorage

La preoccupazione principale a Dublino è il rischio di ripetere l'esperienza del vertice in Alaska, definito il momento Anchorage, quando Trump si rivolse al leader russo senza la presenza di inviati ucraini o europei. Questo episodio lasciò i leader europei sbalorditi e ha alimentato il timore che si possa verificare nuovamente un esclusione del Vecchio Continente dalle decisioni cruciali.

Al momento, non esiste ancora un accordo unanime tra i leader europei su chi debba partecipare ai futuri colloqui. Mancano anche punti di convergenza sul contenuto delle discussioni, creando un vuoto decisionale che Mosca potrebbe sfruttare per dividere l'Occidente. La necessità di una risposta coordinata diventa quindi prioritaria per evitare isolamento diplomatico.

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Contro l'indebolimento dell'architettura di sicurezza

I negoziatori russi e statunitensi hanno innalzato l'asticella delle trattative, includendo nella discussione gli ampi accordi di sicurezza europei vigenti dalla fine della Guerra Fredda. Questa richiesta, a lungo cercata da Mosca, ha allarmato diversi capi di governo e ha sollevato interrogativi sul futuro ruolo della Nato nel continente.

Merz ha affermato con fermezza che la Russia non ha bisogno di ridefinire l'architettura di sicurezza esistente, poiché la Nato già la garantisce. Il timore diffuso è che Putin eserciti pressione su Trump per supportare un accordo di pace che indebolisca l'Ucraina e la sicurezza europea generale, basandosi su richieste del Cremlino specifiche e controverse.

Queste richieste includono il ritiro delle truppe Nato dai confini russi, l'uscita della Finlandia dalla Nato e la divisione della Moldavia, oltre all'assenza di forze straniere in Ucraina. L'istituto statunitense indipendente per lo studio della guerra (The Institute for the Study of War) conferma che Mosca punta chiaramente a smantellare la Nato e l'attuale architettura di sicurezza post-Guerra Fredda.

Posizioni di Tusk e Kallas sui negoziati

Anche il primo ministro polacco Donald Tusk esprime scetticismo, definendo esagerato il termine negoziati. Tusk sostiene che l'Europa non costruirà una nuova architettura di sicurezza semplicemente per soddisfare le desideri del presidente russo o di alcuni ambienti statunitensi. La sua posizione si allinea con quella di Kaja Kallas, alta rappresentante dell'Ue per gli affari esteri.

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Kallas, intervenuta a Dublino, ha ribadito che l'Europa deve insistere su un cessate il fuoco prima di avviare qualsiasi discussione sui negoziati, in netto contrasto con le richieste di Putin. La Kallas ha avvertito che parlare delle richieste russe sull'architettura di sicurezza significa cadere nelle trappole tese da Mosca, compromettendo la posizione europea.

La scelta dell'inviato europeo e le divisioni interne

L'ex premier estone Kaja Kallas rivendica il ruolo di rappresentante dell'Ue nei negoziati, sostenendo di avere un ruolo istituzionale che le altri figure carenza. Tuttavia, la sua posizione netta è considerata da alcuni dei ventisette membri troppo rigida. Tra le ipotesi alternative figura anche Antonio Costa, presidente del Consiglio europeo, il cui ufficio è stato criticato all'inizio dell'anno per aver avviato un canale riservato con Mosca.

Un altro nome circolato è quello del presidente finlandese Alexander Stubb, i cui buoni rapporti con Trump potrebbero essere un vantaggio o uno svantaggio a seconda dei punti di vista. La telefonata di Stubb a Putin a fine ottobre, senza coordinamento con gli altri europei, ha irritato diversi membri della Nato orientale. Le fonti europee indicano una tendenza verso una rappresentanza multipla, ovvero una squadra, piuttosto che una singola persona, aprendo un dibattito su chi deve farne parte.

Il premier irlandese Micheál Martin ha auspicato una decisione definitiva entro una o due settimane, evidenziando quanto sia ancora lontana la soluzione al problema della rappresentanza unitaria. La premier Giorgia Meloni aveva criticato l'assenza di una voce unica dell'Europa, ma la prospettiva di una squadra ampia complica ulteriormente la scelta dei delegati.