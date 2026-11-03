Merz e Zelenskiy: la Russia deve dimostrare serietà al vertice di Abu Dhabi

Il Cancelliere tedesco Friedrich Merz e il Presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy incontrati a Berlino sottolineano l'importanza del cessate il fuoco e del ruolo europeo a Abu Dhabi.

Il Cancelliere tedesco Friedrich Merz e il Presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy hanno tenuto un incontro cruciale a Berlino, Germania, il 3 novembre 2026, ponendo al centro delle discussioni le imminenti trattative di pace. L'obiettivo principale di questo dialogo diplomatico è verificare la reale intenzione della Russia di aderire a un cessate il fuoco duraturo durante i colloqui previsti ad Abu Dhabi la settimana successiva. La presenza congiunta dei due leader evidenzia la stretta collaborazione tra Berlino e Kiev per garantire che le voci di Kiev siano ascoltate nei negoziati internazionali.

Richiesta di serietà nei negoziati di Abu Dhabi

Friedrich Merz ha dichiarato esplicitamente che Mosca deve provare la sua serietà riguardo a un accordo di pace durante le trattative in programma ad Abu Dhabi. Secondo il Cancelliere tedesco, questo nuovo ciclo di colloqui tra i negoziatori di Ucraina, Stati Uniti e Russia rappresenta il passo corretto per contribuire a porre fine alle ostilità attive. Tuttavia, Merz ha espresso profonda preoccupazione per la mancanza di segnali concreti da parte russa, affermando di non aver finora osservato alcuna disposizione genuina per un impegno serio.

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La posizione di Friedrich Merz è netta: è essenziale che l'Europa venga inclusa integralmente in questo processo diplomatico. Il Cancelliere ha sottolineato che qualsiasi accordo duraturo non può prescindere dal coinvolgimento attivo dei paesi europei. Questa posizione si distingue chiaramente dagli sforzi precedenti, guidati dagli inviati del Presidente degli Stati Uniti Donald Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner, che hanno finora lasciato i paesi europei in gran parte esclusi dalle dinamiche decisionali principali.

Agenda delle trattative e sicurezza energetica

Volodymyr Zelenskiy ha fornito dettagli specifici sull'agenda delle discussioni, fissate per il 10 e 11 novembre. Si tratta dei primi colloqui diretti tra Ucraina e Russia da febbraio, un segnale di apertura che richiede però grande attenzione. I temi centrali previsti comprendono le garanzie di sicurezza, una tregua nel Mar Nero per garantire le esportazioni alimentari e una cosiddetta "tregua energetica". Questi punti strategici mirano a stabilizzare le forniture globali e a proteggere le infrastrutture critiche da ulteriori attacchi.

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La garanzia delle esportazioni alimentari attraverso il Mar Nero è un elemento cruciale per l'economia globale e per la sicurezza alimentare mondiale. Una tregua in questa area strategica permetterebbe di riavviare i flussi commerciali bloccati dal conflitto. Al contempo, la "tregua energetica" mira a proteggere le infrastrutture vitali, riducendo il rischio di blackout e danni ambientali che hanno caratterizzato gran parte del conflitto recente. L'accordo su questi fronti tecnici è considerato un prerequisito per qualsiasi avanzamento politico più ampio.

Proiezione verso il vertice G20 di Miami

Guardando al futuro, Friedrich Merz ha sottolineato l'importanza del vertice del Gruppo dei 20 (G20) che si terrà a Miami a dicembre. Il Cancelliere tedesco ha dichiarato che Volodymyr Zelenskiy dovrebbe essere presente a questo incontro, purché il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump inviti anche il Presidente russo Vladimir Putin. Questa presenza è vista come una necessità geopolitica per evitare discussioni esclusive sui destini ucraini.

Merz ha definito del tutto inaccettabile che paesi terzi discutano il futuro dell'Ucraina senza coinvolgere direttamente la nazione stessa. La diplomazia tedesca insiste su una partecipazione inclusiva che reflecta la realtà dei fatti e degli interessi in gioco. L'esclusione di Kiev da qualsiasi decisione che la riguarda direttamente viene considerata una violazione dei principi fondamentali della sovranità nazionale e della giustizia internazionale. Questa linea dura mira a prevenire soluzioni imposte dall'alto senza il consenso delle parti direttamente coinvolte.

Impegno militare tedesco e stabilità europea

La Germania, che attualmente fornisce il contributo maggiore al sostegno militare di Ucraina, ha ribadito la sua volontà di continuare il supporto. Friedrich Merz ha spiegato che questo impegno avviene nell'interesse proprio della Germania, nell'interesse dell'Europa e nell'interesse di un ordine politico stabile nel continente. La sicurezza tedesca è direttamente legata alla stabilità della regione, rendendo il sostegno a Kiev una questione di sicurezza nazionale.

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Questa posizione riflette una strategia di lungo termine volta a consolidare un equilibrio di potere stabile in Europa. Il sostegno militare non è visto come un atto di altruismo temporaneo, ma come un investimento nella sicurezza collettiva. La Germania si posiziona come un attore chiave nella difesa degli interessi europei, opponendosi a eventuali tentativi di revisione degli assetti territoriali con la forza. La coerenza di questa politica è fondamentale per mantenere la credibilità di Berlino sulla scena diplomatica globale.