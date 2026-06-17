Messi show in Argentina-Algeria: tripletta storica a 39 anni, raggiunto Klose nella classifica dei marcatori mondiali

Lionel Messi, a quasi 39 anni e alla sua 200esima partita con la maglia dell'Argentina, ha deciso la partita di esordio contro l'Algeria con una tripletta, la prima in un Mondiale in carriera. Un tris che vale il pareggio con Miroslav Klose in cima alla classifica dei marcatori di sempre nelle Coppe del Mondo, a quota sedici.

Il calcio ha assistito a un momento storico stanotte, quando Lionel Messi , a quasi 39 anni e alla sua 200esima partita con la maglia dell' Argentina , ha deciso la partita di esordio contro l' Algeria con una tripletta, la prima in un Mondiale in carriera.

Un tris che vale il pareggio con Miroslav Klose in cima alla classifica dei marcatori di sempre nelle Coppe del Mondo, a quota sedici. Ma i numeri, con Messi, rischiano sempre di raccontare meno di quanto si è visto. E Messi parte fortissimo, con un gol al 17' da fuori area dopo aver ricevuto un filtrante di De Paul.

Nulla può il portiere algerino Luca Zidane, il figlio di Zinedine, al debutto mondiale, che gioca con una maschera protettiva per una frattura alla mascella. Nella ripresa, quando la partita sembrava potenzialmente riaperta dalla resistenza algerina, è ancora Messi a chiuderla: prima sull'assist involontario di un'altra uscita incerta di Zidane jr., poi con un diagonale preciso e potente al 76', quello della tripletta, che fa scattare in piedi tutto lo stadio.

Kylian Mbappé aveva aperto il Mondiale con una doppietta al Senegal. Messi ha risposto con tre gol, come se il duello a distanza tra i due più grandi del calcio contemporaneo non avesse bisogno di presentazioni. Gianni Infantino, presente sugli spalti, avrà pregustato con soddisfazione lo scenario che si sta delineando





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