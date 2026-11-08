Messico Arresta Leader CJNG 'Los Rs' con Supporto DEA

Le autorità messicane hanno arrestato Rafael 'N', presunto capo della cellula 'Los Rs' del cartello CJNG, in un'operazione a Jalisco coordinata con la DEA statunitense.

Le autorità messicane hanno annunciato domenica, otto novembre, l'arresto di un presunto leader della fazione " Los Rs" appartenente al Cartello di Jalisco Nuova Generazione, noto anche con l'acronimo CJNG. L'operazione è stata condotta nello stato di Jalisco grazie al cruciale supporto di intelligence fornito dalla Drug Enforcement Administration, l'agenzia federale statunitense per il controllo delle droghe. Questo risultato rappresenta un colpo significativo per le forze dell'ordine messicane nella lotta contro le organizzazioni criminali che operano nella regione.

Dettagli Operazione e Identificazione Sospetto

La Marina messicana ha confermato che l'individuo catturato è stato identificato con l'appellativo di Rafael "N", conosciuto anche con l'alias "R2". L'arresto è avvenuto a Zapopan, una città nello stato di Jalisco, ed è stato eseguito dall'unità di operazioni speciali della Marina in stretta coordinazione con il Ministero della Sicurezza. L'operazione si è basata su un'intensa attività di intelligence svolta dal Centro Nazionale di Intelligence del Messico, integrata dai dati condivisi dalla DEA. Durante l'azione, le autorità hanno proceduto anche all'arresto di altre diciannove persone coinvolte nella stessa rete criminale.

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Collegamenti Omicidio Carlos Manzo e Reati

Il sospettato è legato direttamente all'omicidio di Carlos Manzo e di altre diciannove persone, come dichiarato dalla Marina. Carlos Manzo era l'ex sindaco di Uruapan, una località nello stato di Michoacan nota per la sua produzione di avocado. Manzo fu ucciso a colpi d'arma da fuoco durante una celebrazione pubblica del Giorno dei Morti, avvenuta il primo novembre dell'anno precedente, mentre si trovava in compagnia della sua famiglia. Le autorità messicane mantengono la riservatezza sui cognomi dei sospettati, identificandoli esclusivamente con il nome di battesimo seguito dalla lettera "N", una pratica standard per garantire la sicurezza delle indagini.

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Posizione Ministeriale e Mandati di Arresto

Il ministro della Sicurezza, Omar Garcia Harfuch, ha fornito ulteriori dettagli attraverso i social media, definendo il detenuto come un leader chiave della cellula "Los Rs". Questa specifica unità del CJNG opera attivamente negli stati di Jalisco e Michoacan. Harfuch ha confermato che il sospettato è già ricercato in Messico con un mandato di arresto per omicidio aggravato. Inoltre, è presente un mandato di arresto per l'estradizione negli Stati Uniti, dove la DEA ha comunicato che "R2" era cercato per accuse federali relative al traffico di droga e al possesso illegale di armi da fuoco.

Impatto Reale e Sicurezza degli Operatori

Il ministro ha dettagliato le attività illegali della cellula, affermando che essa è principalmente coinvolta in estorsioni, traffico di droga, omicidi, privazione illegale della libertà, sequestri di persona e attacchi contro le autorità. Tra le vittime delle estorsioni figurano imprenditori e produttori di avocado, settori economici vitali per la regione. Durante l'operazione di arresto a Zapopan, il personale della Marina è stato bersaglio di un attacco armato da parte dei criminali. Le forze dell'ordine hanno risposto al fuoco, e nel conflitto a fuoco sia il detenuto che un ufficiale della Marina sono rimasti feriti. Entrambi stanno attualmente ricevendo cure mediche per le lesioni riportate.