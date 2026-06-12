Messico batte il Sudafrica 2-0 nella prima giornata del girone C dei Mondiali 2022

Il Messico supera il Sudafrica per 2-0 nella prima partita del girone C della Coppa del Mondo FIFA 2022. Una doppia espulsione dei Bafana Bafana e le reti di Quinones e Raul Jimenez decidono il match. Aguirre schiera anche il giovane talento Gilberto Mora. Per il Sudafrica ora la sfida con l'Uruguay.

Il Messico ha superato il Sudafrica per 2-0 nella prima giornata del girone C della Coppa del Mondo FIFA 2022, grazie alle reti di Quinones e Raul Jimenez .

La partita, disputata al Lusail Iconic Stadium, è stata segnata dall'espulsione di due giocatori sudafricani, Sithole e Zwane, e da un rosso diretto anche per il messicano Montes nel finale. La squadra di Aguirre ha dominato il possesso palla e creato numerose occasioni, soprattutto nel primo tempo, ma ha faticato a trovare la via del gol con regolarità. Il Sudafrica ha resistito per circa 50 minuti prima di cedere al raddoppio.

Il messicano Quinones ha sbloccato il risultato all'8', approfittando di un errore del portiere Williams dopo un pasticcio difensivo con Sithole. Il raddoppio è arrivato al 66' con Raul Jimenez, che ha trasformato un'occasione servita da un ottimo contropiede. Il match è stato caratterizzato da un alto numero di cartellini rossi: Sithole è stato espulso al 50' per un fallo su Gutierrez, Zwane al 90'+2 per una condotta violenta e Montes al 90'+7 per un intervento su Mudau.

Il tecnico messicano Aguirre ha utilizzato anche il giovane talento Gilberto Mora, 17enne del Club Tijuana, subentrato nel secondo tempo. La formazione messicana ha mostrato solidità difensiva nonostante le espulsioni, grazie anche alle ottime prestazioni del portiere Ochoa e dei centrali Vasquez e Montes. Il Sudafrica ha pagato l' inferiorità numerica e l'incapacità di rendersi pericoloso in fase offensiva. Il prossimo impegno per il Messico sarà contro la Corea del Sud, mentre il Sudafrica affronterà l'Uruguay.

La classifica del girone vede Messico e Uruguay a 3 punti, seguiti da Corea del Sud e Sudafrica a 0





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