Il Messico ha arrestato Fausto Isidro Meza Flores, noto come El Chapo Isidro. La mossa rinnova la strategia Kingpin contro i cartelli ma rischia di innescare guerre territoriali e più violenza.

Le forze armate messicane hanno arrestato Fausto Isidro Meza Flores, noto anche come "El Chapo Isidro", a Guasave nello stato di Sinaloa. L'operazione, avvenuta il 21 novembre 2026, è stata condotta congiuntamente dalla Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) e da agenzie di intelligence statunitensi.

Questa cattura rappresenta una nuova vittoria nella guerra contro il traffico di stupefacenti, ma conferma la complessità della situazione. Il Messico sta intensificando i propri sforzi sotto la forte pressione dell'amministrazione del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump.

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La Strategia Kingpin e i suoi effetti

Il governo messicano ha riportato in auge quella che viene definita la "Strategia Kingpin", una politica già sperimentata negli anni Novanta con successo contro i cartelli di Medellín e Cali in Colombia. L'obiettivo principale di questa approccio è eliminare o incarcerare i vertici delle organizzazioni criminali più potenti.

L'idea di base è semplice: removing i leader principali dovrebbe frammentare i cartelli in gruppi più piccoli e deboli. Tuttavia, la storia dimostra che questo metodo può avere conseguenze impreviste e spesso controproducenti per la stabilità pubblica del paese.

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Conseguenze sulle dinamiche del crimine

La rimozione dei capi criminali crea spesso dei vuoti di potere che vengono rapidamente riempiti da nuovi gruppi o da membri di basso rango che cercano di assumere il controllo. Questo scenario innesca frequentemente sanguinose guerre per il territorio tra fazioni rivali.

Le nuove alleanze tra gruppi criminali permettono alla criminalità organizzata di mantenere una forza sufficiente per sfidare le forze dell'ordine messicane e statunitensi. La violenza si sposta quindi da un'organizzazione all'altra, colpendo spesso le comunità civili innocenti.

La guerra tra Sinaloa e Beltrán Leyva

La cattura di Fausto Isidro Meza Flores ricorda la guerra scoppiata nel 2008 dopo l'arresto di Alfredo Beltrán Leyva. All'epoca, Beltrán Leyva era una figura chiave nel cartello di Sinaloa, ma il suo arresto fece sospettare una tradimento da parte di Joaquin Guzman Loera, noto come El Chapo.

El Chapo Isidio si schierò dalla parte dei fratelli Beltrán Leyva, dando vita alla Beltrán Leyva Organization (BLO). Questa rottura provocò una guerra brutale che devastò il Messico settentrionale e vide la BLO allearsi con il cartello di Juarez e Los Zetas contro Sinaloa.

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L'eredità di Nacho Coronel e El Mencho

La morte di Ignacio Coronel Villarreal, soprannominato Nacho Coronel, avvenuta nel 2010 in Jalisco, creò un altro vuoto di potere significativo. Le sue milizie si divisero e alcuni subordinati formarono nuovi gruppi criminali indipendenti.

Tra questi spiccava Nemesio Oseguera Cervantes, noto come El Mencho, che fondò il cartello Jalisco New Generation (CJNG). Sebbene El Mencho sia stato ucciso in febbraio, il suo gruppo continua a terrorizzare i civili in diverse regioni del paese.

Il vuoto di potere nel cartello di Sinaloa

L'arresto di El Chapo nel 2016 e la sua estradizione negli Stati Uniti nel 2017 hanno causato un profondo squilibrio di potere all'interno del cartello di Sinaloa. Dopo dispute interne, il controllo è passato ai figli dell'ex leader, soprannominati Los Chapitos.

A differenza del padre, che si concentrava sui droghe tradizionali, i nuovi leader hanno ampliato l'attività producendo fentanyl. Questa evoluzione mostra come la criminalità si adatti rapidamente ai cambiamenti nelle leadership, mantenendo alta la pressione sui confini e sulla società messicana.