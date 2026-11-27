Il governo del Messico presenta un reclamo ufficiale agli USA per la nuova linea telefonica della DEA che indaga trafficanti e funzionari corrotti nello stato di Sinaloa.

La presidente Claudia Sheinbaum ha annunciato venerdì a Città del Messico che il governo messicano ha presentato una denuncia formale presso gli Stati Uniti. Il reclamo verte specificamente contro una nuova linea telefonica attiva della Drug Enforcement Administration, l'ente federale americano per il controllo degli stupefacenti, progettata per raccogliere informazioni riservate. Questa azione diplomatica diretta sottolinea la crescente tensione bilaterale e la determinazione di Mexico City a difendere la propria sovranità istituzionale.

Dettagli sulla Denuncia Ufficiale

La Presidente ha chiarito che il Ministro degli Esteri, Juan Ramón de la Fuente, ha contattato direttamente l'ambasciatore degli Stati Uniti a Città del Messico per esporre le preoccupazioni ufficiali. Durante la sua conferenza stampa mattutina presso il Palazzo Nazionale, Sheinbaum ha confermato che l'ambasciatore ha accettato la protesta e si è impegnato a esaminare la questione nel merito. Questo canale di comunicazione diretta rappresenta il primo passo formale per risolvere la controversia senza escalation immediata.

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Focus su Sinaloa e Operativi DEA

La linea telefonica inaugurata questa settimana è stata creata per raccogliere segnalazioni su presunti membri di organizzazioni criminali, funzionari pubblici accusati di corruzione e collaboratori dei trafficanti di droga. L'area geografica centrale di questa indagine è lo stato di Sinaloa, situato nel nord-ovest del Messico, che funge da principale roccaforte del Cartello di Sinaloa. La DEA ha specificato che il numero è destinato a identificare individui e reti che sostengono attivamente le attività illecite del cartello più potente del paese.

Posizioni di Sheinbaum e De la Fuente

Claudia Sheinbaum ha dichiarato che gli Stati Uniti dovrebbero prioritariamente concentrare i loro sforzi sulla lotta al consumo di droga e sui gruppi criminali che operano all'interno del proprio territorio nazionale. Ha sottolineato con fermezza che la responsabilità della crisi della droga non ricade esclusivamente sul Messico, evidenziando una divergenza strategica significativa con l'approccio americano. Juan Ramón de la Fuente ha quindi agito per conto dello Stato, trasformando un disaccordo operativo in una questione diplomatica di alto livello per proteggere l'integrità delle istituzioni messicane.

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Tensioni nella Cooperazione di Sicurezza

Questo recente scontro si inserisce in un contesto più ampio di tensioni sulla cooperazione in materia di sicurezza tra i due governi. Nonostante gli sforzi continui e dichiarati di entrambe le amministrazioni per frenare il traffico di fentanil e combattere la criminalità organizzata transnazionale, la fiducia reciproca appare fragilizzata. La creazione di strumenti unilaterali percepiti come intrusivi rischia di compromettere la collaborazione necessaria per affronta sfide comuni che richiedono unità di intenti e rispetto delle giurisdizioni nazionali.

Impatto Reale e Prossimi Passi

Le conseguenze pratiche di questa controversia potrebbero influenzare i canali esistenti di scambio informativo tra le agenzie applicative dei due paesi. Il Messico richiede una ridefinizione dei confini operativi per garantire che le indagini non compromettano la stabilità interna o vengano percepite come ingerenze soverchianti. Il prossimo passo critico dipenderà dalla risposta formale del Dipartimento di Giustizia americano alla protesta diplomatica sollevata attraverso i canali ambasciatori.