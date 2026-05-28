Messico: il Congresso approva emendamento per annullare elezioni in caso di interferenze straniere

La Camera bassa messicana ha approvato un emendamento costituzionale che permette di annullare le elezioni per interferenze straniere. La presidente Sheinbaum difende la misura come protezione della sovranità, mentre l'opposizione critica la mancanza di chiarezza.

Il Congresso messicano ha approvato giovedì un emendamento costituzionale che introduce le interferenze straniere come motivo valido per annullare le elezioni nel paese. La proposta, sostenuta dal partito di governo Morena e dai suoi alleati, è passata alla Camera bassa con 307 voti favorevoli, 128 contrari e un astenuto.

Ora il testo passerà al Senato per l'ulteriore discussione e voto. La presidente del Messico, Claudia Sheinbaum, ha commentato la decisione durante la sua conferenza stampa quotidiana, sottolineando l'importanza di proteggere la sovranità nazionale da possibili ingerenze esterne. Ha dichiarato: 'È importante salvaguardare il nostro territorio da qualsiasi interferenza.

' Sheinbaum ha riconosciuto che il rischio di interferenze straniere nelle elezioni messicane esiste, ma ha anche evidenziato la complessità della questione, sottolineando la necessità che la legge sia specifica e chiara per evitare interpretazioni arbitrarie. L'emendamento costituzionale è stato proposto in un clima di crescente preoccupazione per la sicurezza informatica e le campagne di disinformazione che potrebbero influenzare i processi elettorali.

Il Messico, come molti altri paesi, ha assistito a tentativi di interferenza da parte di attori stranieri in passato, sebbene non siano state fornite prove concrete di interferenze su larga scala nelle elezioni recenti. La presidente Sheinbaum ha insistito sulla trasparenza del processo elettorale messicano, ma ha anche avvertito che è necessario aggiornare le leggi per affrontare le nuove minacce.

Secondo alcuni analisti, l'emendamento potrebbe essere utilizzato per contestare i risultati elettorali in caso di sospette ingerenze, ma potrebbe anche aprire la porta a controversie politiche se non definito con precisione. La reazione dell'opposizione è stata forte: i partiti di centro-destra e sinistra hanno criticato la mossa, definendola un tentativo del governo di centralizzare il potere e minare l'autonomia delle autorità elettorali.

I deputati contrari hanno sostenuto che l'emendamento è ambiguo e potrebbe essere usato per annullare elezioni scomode per l'esecutivo. Nonostante le critiche, il governo ha difeso la proposta come una misura necessaria per difendere la democrazia messicana. Il passaggio al Senato sarà cruciale: il partito Morena non ha la maggioranza assoluta, ma potrebbe ottenere il sostegno di alcuni partiti minori.

Nel frattempo, la società civile e gli esperti di diritto costituzionale hanno chiesto un dibattito approfondito per garantire che la legge non venga utilizzata in modo strumentale. La discussione promette di essere accesa nelle prossime settimane, mentre il Messico si prepara alle elezioni del 2027





Internazionale / 🏆 10. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Messico Emendamento Costituzionale Interferenze Straniere Elezioni Claudia Sheinbaum

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Arrestato in Messico il nipote di 'El Chapo', è ricercato dagli UsaRischia l'estradizione, è accusato della distribuzione di droge sintetiche negli States (ANSA)

Read more »

Messico, arrestato il nipote di 'El Chapo': era ricercato dagli Stati UnitiL'uomo era finito in manette anche nel 2008

Read more »

Messico rafforza controlli aeroportuali per EbolaLe autorità sanitarie messicane annunciano misure di sorveglianza rafforzata negli aeroporti in risposta al focolaio di Ebola in alcune aree dell'Africa, invitando chi ha visitato zone a rischio a rinviare il viaggio in Messico. Nessun caso sospetto nel Paese.

Read more »

Nuovi negoziati tra gli Stati Uniti e il Messico per rinnovare l'accordo commerciale nordamericanoL'agenzia per il commercio dell'amministrazione Trump ha annunciato che il primo ciclo di negoziati tra gli Stati Uniti e il Messico per rinnovare l'accordo commerciale nordamericano si terrà questa settimana, con il Vice Rappresentante per il Commercio degli Stati Uniti Jeffrey Goettman che guiderà i colloqui bilaterali a Città del Messico. Gli Stati Uniti e il Messico terranno un secondo ciclo di negoziati a Washington il 16-17 giugno, incentrato sull'agricoltura e su 'condizioni di parità', mentre una terza serie di colloqui a Città del Messico è prevista per la settimana del 20 luglio. I negoziati si concentreranno sull'assicurare che l'USMCA avvantaggi i produttori, gli agricoltori, gli allevatori, i lavoratori e i fornitori di servizi statunitensi, nonché le imprese di tutte le dimensioni, comprese le nostre piccole e medie imprese.

Read more »