Il Messico ha perso il titolo di nazione libera da morbillo a causa di 12 casi attivi nel Chiapas. Il ministro Kershenobich garantisce copertura vaccinale al 90% e 10 milioni di dosi disponibili per prevenire focolai.

Il Ministero della Salute del Messico ha confermato la presenza di dodici casi attivi di morbillo nel paese, localizzati esclusivamente nella regione meridionale dello Stato del Chiapas. Questa dichiarazione è stata rilasciata martedì dal Ministro della Salute David Kershenobich, il quale ha sottolineato come l'attuale tasso di immunizzazione rappresenti un barriera significativa contro una possibile espansione del virus altamente contagioso.

Casi attivi e situazione epidemiologica

Secondo i dati ufficiali forniti dall'autorità sanitaria nazionale, tutti i pazienti attualmente affetti da morbillo si trovano nell'area di San Cristóbal de Las Casas, nel dipartimento del Chiapas. La concentrazione geografica dei casi indica che la trasmissione non si è ancora diffusa ad altre regioni del territorio nazionale, mantenendo la situazione sotto controllo puntuale da parte delle autorità locali e federali.

Also read Supercoppa Italiana, i tifosi della Lazio invadono San Siro: 'Un esodo di massa stile anni '90'

La presenza di questi focolai specifici ha portato l'Organizzazione Panamericana della Sanità (OPS) ad annunciare la scorsa settimana la rimozione del Messico dalla lista dei paesi ufficialmente liberati dal morbillo. Questa decisione istituzionale riflette l'incapacità di eradicare completamente la trasmissione endemica del virus, un obiettivo che era stato precedentemente raggiunto ma che ora richiede nuove strategie di contenimento mirate.

Strategie vaccinali e copertura nazionale

Nonostante la perdita dello status di nazione libera da morbillo, il Ministro David Kershenobich ha ribadito con fermezza che il 90% della popolazione messicana è attualmente vaccinato. Questa elevata percentuale di copertura immunitaria, come dichiarato durante la conferenza stampa quotidiana tenuta presso la residenza presidenziale, rende statisticamente molto meno probabile lo scoppio di un'epidemia su larga scala che potrebbe destabilizzare il sistema sanitario pubblico.

Advertisement

Per supportare eventuali campagne di rafforzamento immunologico, il governo ha annunciato la disponibilità di dieci milioni di dosi del vaccino contro il morbillo. Il Ministro ha definito questa riserva di scorte come 'più che sufficiente' per affrontare qualsiasi eventualità, garantendo che non vi saranno carenze di materiale sanitario per i cittadini che necessitano di protezione aggiuntiva o per le zone a più alto rischio.

Contesto internazionale e prossimi passi

Il Messico non è l'unico paese a dover affrontare questa sfida sanitaria regionale, poiché ha condiviso la perdita dello status di eliminazione del morbillo con gli Stati Uniti d'America e la Bolivia. La segnalazione da parte dell'OPS evidenzia un trend preocupante a livello continentale, dove la resistenza a farmaci e la trasmissione endemica stanno richiedendo una rivisitazione delle politiche di salute pubblica in tutto il continente americano.

Le autorità messicane continueranno a monitorare attentamente la situazione epidemiologica nel Chiapas, collaborando strettamente con gli operatori sanitari di comunità per garantire l'efficacia delle misure preventive. L'obiettivo rimane quello di consolidare l'immunità di gregge esistente, utilizzando l'abbondante scorta vaccinale per prevenire qualsiasi possibile escalation dei casi attivi e proteggere la salute pubblica a lungo termine.