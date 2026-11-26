La presidente Claudia Sheinbaum chiede colloqui con le autorità USA su SpaceX. Il Messico mira a regolare l'uso dello spazio aereo e gestire i detriti di Starship.

La presidente messicana Claudia Sheinbaum ha annunciato a Città del Messico il 26 novembre 2026 la volontà del governo nazionale di organizzare un incontro formale con le autorità aeronautiche degli Stati Uniti. L'obiettivo principale di questo dialogo diplomatico è discutere le autorizzazioni necessarie per l'utilizzo dello spazio aereo messicano da parte di SpaceX, l'azienda aerospaziale fondata da Elon Musk.

Richiesta diplomatica sulle operazioni di SpaceX

Secondo quanto dichiarato dalla testa dello Stato durante la sua conferenza stampa mattutina di giovedì, il Messico sta utilizzando i canali diplomatici dell'Ambasciata per fissare un confronto tra le agenzie spaziali dei due Paesi. L'obiettivo è stabilire in modo chiaro e vincolante le modalità di concessione dell'accesso allo spazio aereo nazionale. Inoltre, la discussione includerà la frequenza con cui tali utilizzi sarebbero permessi e, se necessario, la possibilità di valutare un eventuale trasferimento dei siti di lancio.

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Tensioni ambientali su Starship e Super Heavy

Le operazioni di SpaceX nella regione confinaliera tra Stati Uniti e Messico sono diventate un argomento politico sensibile e sempre più discusso nel paese latinoamericano. Il governo messicano ha accusato l'azienda di generare inquinamento e impatti ambientali negativi quando i detriti dei razzi lanciati dal Texas cadono sul territorio messicano. Tali preoccupazioni riguardano specificamente i materiali provenienti dalle missioni dei veicoli Starship e dei booster Super Heavy.

La tensione è aumentata all'inizio di questo mese quando le autorità hanno confermato la presenza di detriti sulla riva di una spiaggia nello Stato di confine di Tamaulipas. La caduta di questi residui ha sollevato timori regarding la sicurezza e la tutela dell'ecosistema locale, spingendo il governo a richiedere maggiore trasparenza e controllo sulle pratiche dell'azienda.

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Posizione ufficiale di SpaceX e negazione dei rischi

In risposta alle preoccupazioni ambientali, SpaceX ha rilasciato una dichiarazione ufficiale sostenendo di essersi mobilitata immediatamente. L'azienda ha inviato specialisti sul posto per aiutare nell'identificazione dei materiali e per guidare eventuali operazioni di bonifica necessarie. Il portavoce dell'azienda ha emphasized che test indipendenti condotti sui materiali rinvenuti all'interno di Starship e del Super Heavy Booster hanno escluso la presenza di pericoli.

Nello specifico, le analisi di tossicità effettuate hanno confermato che i materiali non presentano rischi chimici, biologici o tossicologici per la popolazione o l'ambiente circostante. Questa posizione contrasta con le accuse formali avanzate dal governo di Città del Messico, creando una divisione netta tra le versioni ufficiali dei due contendenti.

Reazioni istituzionali e prossimi passi

Al momento della richiesta del colloquio, l'Ambasciata degli Stati Uniti in Messico ha rimandato le domande a Reuters verso il Dipartimento di Stato americano. Quest'ultimo non ha fornito commenti immediati né ha confermato la disponibilità a incontrare la controparte messicana per discutere le questioni relative allo spazio aereo. La mancanza di una risposta ufficiale da Washington lascia in sospeso l'esito delle trattative.

Allo stesso modo, SpaceX non ha immediatamente risposto alle richieste di commento relative alle dichiarazioni della presidente Sheinbaum. La situazione rimane in una fase critica di attesa, con il governo messicano che insiste per ottenere risposte concrete sulla regolamentazione futura delle attività di lancio e sulla gestione dei detriti che interessano il territorio nazionale.