Messico supera Sudafrica nella partita inaugurale dei Mondiali 2026

La nazionale del Messico, guidata da Javier Aguirre, ha battuto il Sudafrica nella partita inaugurale dei Mondiali 2026, concludendo con un punteggio di 2-0. Julian Quinones ha segnato il primo gol della competizione, mentre Raul Jimenez ha realizzato il raddoppio.

La fiesta mundial inizia nel migliore dei modi per i padroni di casa del Messico . La nazionale del decano della panchina Javier Aguirre , alla sua terza Coppa del Mondo alla guida della 'Tri', dopo 2002 e 2010, supera il Sudafrica nella partita inaugurale del torneo, convincendo anche più di quanto non dica il 2-0 finale.

Per approfondire, Agenzia ANSA Mondiali: le tradizioni messicane, Shakira e Bocelli, via ai Mondiali 2026 entro il mitico Azteca la cerimonia inaugurale, fuori scontri tra manifestanti e Polizia. A trascinarla è Julian Quinones, reduce da una stagione conclusa come capocannoniere del campionato saudita con 33 reti: suo il primo gol della competizione, suo un palo, suoi i pericoli maggiori creati alla difesa avversaria.

Di Raul Jimenez il raddoppio, con gli ospiti già in 10, in un match che si chiude con 3 espulsi totali - record per una partita d'esordio





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