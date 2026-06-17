Messico vs Corea del Sud: come guardare la partita di Coppa del Mondo

La sfida si svolgerà all'Estadio Akron di Zapopan, Guadalajara, in un incontro del Girone A valido per la Coppa del Mondo 2026. Il Messico arriva a questo incontro con quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque partite, mentre la Corea del Sud ha vinto tre delle ultime cinque partite, perdendone due.

Per guardare la partita di Coppa del Mondo tra Messico e Corea del Sud, puoi utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per aggirare le restrizioni geografiche.

La sfida si svolgerà all'Estadio Akron di Zapopan, Guadalajara, in un incontro del Girone A valido per la Coppa del Mondo 2026. Il Messico arriva a questo incontro con quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque partite, mentre la Corea del Sud ha vinto tre delle ultime cinque partite, perdendone due. La posta in gioco è alta, poiché chi vince si qualifica matematicamente agli ottavi di finale con un turno di anticipo.

Il Messico deve fare a meno di César Montes, squalificato dopo il rosso diretto rimediato nel finale contro il Sudafrica. La squadra di Javier Aguirre può contare su una rosa pienamente disponibile, mentre la Corea del Sud ha una rosa pienamente disponibile senza infortunati né squalificati. Il Messico ha segnato 11 reti nelle ultime cinque partite, mentre la Corea del Sud ha segnato nove gol e ne ha subiti sei.

L'incontro più recente tra le due nazionali risale al 10 settembre 2025, quando si divisero la posta con un 2-2 in amichevole. Prima di quella sfida, il Messico aveva vinto 3-2 in una amichevole del novembre 2020. Il Messico conduce con tre vittorie contro una della Corea del Sud, con un pareggio: l'unico successo coreano in questo periodo è il 2-1 al Mondiale 2018 in Russia.

Il Messico ha segnato complessivamente 11 gol in questi cinque incontri, la Corea del Sud sette. Nel Girone A dei Mondiali, il Messico occupa attualmente la prima posizione, mentre la Corea del Sud è seconda. Per guardare la partita, puoi utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per aggirare le restrizioni geografiche. Per far funzionare la VPN sulla tua TV, devi aprire l'app e selezionare la posizione del server in cui viene trasmessa la partita.

A volte il browser memorizza la tua posizione precedente, quindi è necessario cancellare i cookie o aggiornare il browser per assicurarti che la modifica abbia effetto





cmdotcom / 🏆 39. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Messico Vs Corea Del Sud Coppa Del Mondo Girone A Estadio Akron Zapopan Guadalajara

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Mondiali 2026, chi gioca oggi? Il programma: calendario, gironi e dove vederli in tv in chiaroÈ cominciata la Coppa del Mondo in Stati Uniti, Messico e Canada

Read more »

Botulino dalla Corea del Sud, farmaci illegali sequestrati a FiumicinoI Finanzieri del Gruppo di Fiumicino, insieme ai funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli Lazio 2, hanno sequestrato cinque spedizioni provenienti dalla Corea del Sud e destinate...

Read more »

Corea del Sud, Son attaccato dai giornalisti: federazione e squadra agiscono di conseguenzaNonostante la vittoria all’esordio contro la Repubblica Ceca (2-1), la Corea del Sud si ritrova al centro di una controversia che ha scosso l’ambiente della nazionale.

Read more »

Corea del Sud: il boom azionario rilancia la fertilità dopo anni di declino storicoL’aumento delle nascite è trainato dal raddoppio del patrimonio finanziario delle famiglie, che rende sostenibili i costi abitativi proibitivi di Seoul e favorisce matrimonio e figli

Read more »