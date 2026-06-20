Messico vs Repubblica Ceca: la partita cruciale per entrambe le squadre

La partita tra Messico e Repubblica Ceca è una delle più importanti del Gruppo A. Entrambe le squadre sono determinate a confermare o raddrizzare il proprio cammino dopo la seconda giornata. Il ct messicano Javier Aguirre vuole mantenere la concentrazione difensiva e l'efficacia sotto porta, mentre la Repubblica Ceca di Miroslav Koubek punta su comunicazione a centrocampo e marcature rapide.

La partita tra Messico e Repubblica Ceca è cruciale per entrambe le squadre del Gruppo A . Dopo la seconda giornata, il margine di errore allo Stadio Azteca è quasi nullo.

Entrambe le squadre sanno che tattica e recupero fisico decideranno le loro sorti nel torneo. Il ct messicano Javier Aguirre vuole mantenere la concentrazione difensiva e l'efficacia sotto porta che ha portato la sua squadra al comando del girone con due vittorie consecutive senza subire gol.

Aguirre si affida ai suoi punti di riferimento in attacco, sostenuti dalla qualità di Luis Romo, autore del gol decisivo alla seconda giornata, e dal contropiede pericoloso di Julián Quiñones, per dettare il ritmo e superare una difesa europea ben organizzata. Di fronte avranno la Repubblica Ceca di Miroslav Koubek, squadra solida e fisica, pericolosa in contropiede grazie a Patrik Schick e Adam Hložek.

Allo Stadio Azteca andrà in scena una partita a scacchi: entrambe devono evitare nuovi blackout difensivi e puntano su comunicazione a centrocampo e marcature rapide. Il Messico vuole confermare il primo posto e ipotecare gli ottavi, mentre la Repubblica Ceca, con il suo coraggio e la sua capacità di punire gli spazi lasciati dai terzini, cerca il risultato che vale la qualificazione dal Gruppo A. Con le combinazioni del girone che prendono forma, l'obiettivo di entrambi è la qualificazione alla fase a eliminazione diretta





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