Messner Mountain Museum Dolomites: Debito di 190.000 Euro e Rischio Sfratto

Il Comune di Cibiana di Cadore avvia una causa contro Reinhold Messner per il mancato pagamento dell'affitto del Museo nelle Nuvole, accumulando un debito di 190.000 euro. A rischio il futuro di una delle principali attrazioni turistiche della zona.

Il Comune di Cibiana di Cadore, situato nella splendida provincia di Belluno, ha avviato una disputa legale con la leggendaria figura dell'alpinismo, Reinhold Messner , a causa di un accumulo di debiti relativi all'affitto del Messner Mountain Museum Dolomites, universalmente noto come il Museo nelle Nuvole.

L'amministrazione comunale sostiene che Messner non adempie ai propri obblighi finanziari dal 2014, generando un debito considerevole che si attesta a ben 190.000 euro. Questa situazione ha sollevato notevoli preoccupazioni all'interno della comunità locale, data l'importanza del museo per il turismo e l'immagine del territorio.

Il Museo nelle Nuvole, incastonato sulla vetta del maestoso Monte Rite, a un'altitudine impressionante di 2.181 metri, rappresenta un'attrazione unica nel suo genere, celebrata per la sua posizione panoramica mozzafiato e l'integrazione con l'ambiente montano circostante. La sua ubicazione all'interno di un ex forte militare risalente alla Prima Guerra Mondiale, sapientemente restaurato, conferisce al museo un fascino storico e culturale aggiuntivo.

Inaugurato nel 2002, il museo fa parte di un circuito di sei strutture dedicate all'alpinismo ideate da Reinhold Messner, offrendo ai visitatori un'esperienza immersiva nel mondo della montagna e delle sue sfide. L'accordo di locazione stipulato tra il Comune e Messner prevedeva il pagamento di un canone annuo di 5.000 euro.

Tuttavia, secondo le affermazioni dell'amministrazione comunale, i versamenti sono cessati improvvisamente nel 2014, dando origine a un debito che continua a crescere. Il Comune di Cibiana di Cadore, ora sotto la gestione di un commissario prefettizio a seguito delle dimissioni del sindaco Sandro Gerardi, ha espresso la ferma intenzione di recuperare i canoni arretrati e le relative penali maturate nel corso degli anni.

Il commissario prefettizio, Antonio Russo, ha formalmente richiesto a Messner il pagamento dell'intero importo dovuto, aprendo ufficialmente la strada a possibili azioni legali. Al momento, Reinhold Messner non ha rilasciato dichiarazioni pubbliche in merito alla vicenda. Si apprende che l'alpinista, attualmente impegnato all'estero, ha delegato la gestione della questione al proprio legale, confidando nella sua competenza per trovare una soluzione adeguata.

La situazione è delicata e suscita preoccupazioni per il futuro del museo, considerato un pilastro fondamentale per l'economia turistica della zona. La sua chiusura o il suo trasferimento comporterebbero una perdita significativa per la comunità locale, che dipende in larga misura dai flussi turistici generati dall'attrazione. La prospettiva di uno sfratto della sede museale è particolarmente temuta, poiché il Museo nelle Nuvole rappresenta una delle principali attrazioni turistiche della regione.

Ogni anno, un numero considerevole di visitatori, provenienti sia dall'Italia che dall'estero, si reca sul Monte Rite per ammirare il panorama mozzafiato e scoprire la storia dell'alpinismo attraverso le esposizioni del museo. La sua posizione unica e la sua architettura suggestiva lo rendono un luogo imperdibile per gli amanti della montagna e della cultura.

Il Comune di Cibiana di Cadore spera di risolvere la controversia in modo pacifico, evitando di ricorrere a misure drastiche che potrebbero compromettere il futuro del museo. Tuttavia, l'amministrazione comunale è determinata a tutelare i propri interessi e a recuperare i fondi dovuti, al fine di garantire la sostenibilità finanziaria del territorio.

La vicenda solleva interrogativi importanti sul rapporto tra le istituzioni pubbliche e le figure di spicco del mondo culturale e sportivo, evidenziando la necessità di una gestione trasparente e responsabile dei beni pubblici. L'auspicio è che si possa trovare una soluzione equa e soddisfacente per entrambe le parti, preservando l'integrità del Museo nelle Nuvole e il suo ruolo di ambasciatore del territorio





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