Met Gala 2025: la bufera dei 10 milioni di Bezos divide i vip tra proteste e boicottaggi

Il Met Gala si tinge di polemiche per il maxi-finanziamento di Jeff Bezos e Lauren Sanchez, con 10 milioni di dollari versati al museo. Le proteste dilagano, molti star rifiutano l'invito, mentre il Metropolitan Museum difende la scelta. Un'edizione segnata da tensioni politiche e sociali.

Il Met Gala 2025 si preannuncia come l'edizione più controversa di sempre, con una bufera che ha travolto l'evento ancor prima del suo inizio. Al centro delle polemiche c'è la decisione di Jeff Bezos e Lauren Sanchez di finanziare la serata con 10 milioni di dollari, ottenendo così un ruolo di primo piano nell'organizzazione, al fianco di Anna Wintour .

La notizia ha scatenato proteste sia all'interno del Metropolitan Museum of Art sia all'esterno, con centinaia di bottiglie di urina nascoste tra le gallerie e manifesti di protesta affissi lungo la Fifth Avenue. Il malcontento ha portato diversi big del mondo dello spettacolo a rifiutare l'invito, tra cui Zendaya e Tom Holland, Bella Hadid e persino Meryl Streep, che avrebbe dovuto essere co-conduttrice. Anche il sindaco di New York, Mamdani, ha dato forfait, mentre Lady Gaga è in dubbio.

Nonostante ciò, molti vip hanno confermato la presenza: Rihanna con A$AP Rocky, le sorelle Jenner, Donatella Versace, Anne Hathaway, Jacob Elordi, Jenna Ortega, Emma Stone, Elle Fanning, Blake Lively e Kim Kardashian, che potrebbe debuttare con Lewis Hamilton. La tensione è palpabile, con attivisti che hanno tappezzato l'Upper East Side di poster contro i Bezos, accusati di voler comprare il prestigio culturale.

Il Metropolitan Museum, da parte sua, ha difeso la scelta, sottolineando come il finanziamento sia destinato a progetti innovativi, come il Bezos Earth Fund che ha stanziato 34 milioni per la ricerca su tessuti sostenibili. Tuttavia, molti critici vedono in questa mossa un'ulteriore prova della commistione tra denaro e arte, con il Met che rischia di diventare un palcoscenico per le ambizioni dei miliardari. Il tema della serata, 'Fashion is Art', sembra quasi una provocazione in questo clima di controversie.

L'atmosfera ricorda da vicino la trama del sequel de 'Il diavolo veste Prada', in cui un magnate della tecnologia cerca di acquistare la rivista Runway per mettere in copertina la sua fidanzata. Una coincidenza che ha fatto storcere il naso a molti, soprattutto dopo che Lauren Sanchez è apparsa sulla copertina dell'ultimo numero di Vogue diretto da Anna Wintour, prima del passaggio di consegne a Chloé Malle.

Un passo falso che ha alimentato le polemiche, con molti che vedono in questo gala un simbolo di un'élite sempre più distante dalla realtà. Mentre i 450 ospiti si preparano a sfilare sul red carpet, la domanda che tutti si pongono è: questa edizione del Met Gala passerà alla storia per la moda o per le proteste





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