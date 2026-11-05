Met Gala 2027: John Galliano e il tema della moda quotidiana

Il Costume Institute del Met annuncia il tema 2027: la poetica del quotidiano. Una mostra dedicata a jeans e piumini che celebra la bellezza degli indumenti di tutti i giorni e non solo.

La prossima edizione del Met Gala, fissata per il primo lunedì di maggio del 2027, segnerà un cambio di rotta radicale rispetto alle tradizionali esibizioni di haute couture sfarzosa. Il Costume Institute del Metropolitan Museum of Art di New York ha scelto di celebrare la bellezza spesso trascurata degli indumenti più comuni, trasformando la scalinata della Fifth Avenue in uno scenario dedicato alla vita di tutti i giorni.

Un omaggio alla poetica dell'abituale

Il titolo della mostra è "ExtraOrdinary: Fashion and the Poetic of the Everyday", ovvero ExtraOrdinario: la moda e la poetica del quotidiano. L'iniziativa è un'ode esplicita alla bellezza spesso trascurata degli indumenti più comuni, esplorando come gli stilisti abbiano utilizzato materiali poveri, persino usa e getta, per creare opere d'arte da indossare. Tra gli oggetti protagonisti dell'esposizione ci saranno jeans, piumini e t-shirt, capi che definiscono il guardaroba base di miliardi di persone nel mondo.

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I curatori e la visione curatoriale

La direzione curatoriale è affidata a Andrew Bolton in collaborazione con Stephanie Kramer ed Emily Mushaben. Bolton ha dichiarato con fermezza che Anna Wintour, presidente del Met Gala, non ha avuto voce in capitolo nella scelta del tema. La scelta mira a invitare i visitatori a guardare il quotidiano con occhi nuovi, sfidando le convenzioni estetiche dominanti nel mondo della moda di lusso e cercando nuove forme di espressione artistica attraverso l'abito.

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Il percorso espositivo e i designer

Il percorso della mostra seguirà due direzioni principali: da una parte la reinvenzione dei capi più familiari da parte dei grandi designer, dall'altra la trasformazione di materiali umili come carta, alluminio e plastica in oggetti di alta moda. Le opere esposte comprenderanno circa un terzo delle collezioni permanenti del museo, mentre il resto sarà donato o prestato dalle case di moda internazionali. Tra i pezzi iconici figurano il piumino di alta moda creato da Charles James negli anni Trenta, alcuni capi della collezione grunge disegnata da Marc Jacobs per Perry Ellis negli anni Novanta, i leggendari jeans Calvin Klein indossati da Brooke Shields in una campagna pubblicitaria che all'epoca fece scandalo.

Reazioni social e dibattiti sul tema

L'annuncio del tema ufficiale ha acceso il dibattito sui social media, dividendo l'opinione pubblica tra entusiasti e critici. Da una parte ci sono le scommesse su come le star interpreteranno il tema con le interpretazioni più stravaganti, mentre dall'altra si lamenta l'appropriazione da parte delle maison di capi di tutti i giorni trasformati dagli stilisti e venduti a cifre esorbitanti. Questa polarizzazione riflette il conflitto tra l'accessibilità dell'abito quotidiano e l'esclusività del mercato del lusso che lo commercializza.