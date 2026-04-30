Met Gala: un viaggio nella moda dagli anni '70 al '99

Un tuffo nel passato del Met Gala, ripercorrendo i look più iconici e le star che hanno illuminato l'evento più glamour d'America dagli anni '70 al 1999, in attesa dell'edizione del 2026.

Il Met Gala , un evento che oggi incarna l'apice del glamour e della moda americana, ha radici che affondano nel 1948. Ideato da Eleanor Lambert, fondatrice di istituzioni chiave come l'International Best Dressed List e la New York Fashion Week, il gala nasce come una semplice cena elegante in un hotel di Manhattan, frequentata da personalità di spicco.

Tuttavia, è negli anni '70 che l'evento inizia a prendere la forma che conosciamo oggi, grazie all'influenza di Diana Vreeland, consulente del Costume Institute dopo la sua esperienza a Vogue. Vreeland introduce un elemento di sfarzo e spettacolo, trasformando la serata in una vera e propria celebrazione della moda. Un punto di svolta fondamentale si verifica con Pat Buckley, che presiede il Met Gala dal 1978 al 1995, elevandolo a uno degli eventi di beneficenza più importanti di New York.

Nel 1995, Anna Wintour assume il ruolo di guida, portando il gala a raggiungere livelli di popolarità e influenza senza precedenti. In attesa dell'edizione del 2026, è affascinante ripercorrere i look iconici che hanno caratterizzato il Met Gala dagli anni '70 al 1999. Le prime immagini d'archivio di Getty Images risalgono al 1975, quando il gala celebrava le 'American Women of Style', con la presenza di figure come Lee Radziwill.

In quegli anni, non esisteva un dress code tematico specifico, e gli invitati sfoggiavano i loro abiti da cocktail o da sera più eleganti. Gli anni '70 sono stati caratterizzati da mostre del Costume Institute che omaggiavano icone della moda come Diaghilev e i Ballets Russes, e le sfarzose atmosfere dell'epoca asburgica. L'influenza dello Studio 54, il leggendario club newyorkese, si rifletteva nell'opulenza dei look.

Gli anni '80, con il loro spirito di eccesso, hanno visto omaggi a La Belle Epoque, Yves Saint Laurent, i costumi dell'India reale e l'era napoleonica. Il Met Gala del 1981, dedicato alla 'The Eighteenth Century Woman', ha regalato alcuni degli outfit più memorabili.

Gli anni '90, segnati dalla scomparsa di Diana Vreeland, hanno visto un periodo di transizione per il Costume Institute, con nuove direzioni creative e mostre dedicate a figure come Gianni Versace, tragicamente scomparso nel 1997, e una celebrazione del 'Rock Style' nel 1999, anticipando le tendenze future. Il Met Gala continua ad evolversi, mantenendo intatto il suo fascino e la sua importanza nel panorama della moda internazionale





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