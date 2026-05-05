Met Gala: Zuckerberg e i Magnati della Tecnologia Conquistano il Red Carpet

Il Met Gala di quest'anno ha visto una presenza massiccia di figure di spicco del mondo della tecnologia, tra cui Mark Zuckerberg, Sergey Brin e i dirigenti di Amazon, Snap e OpenAI. L'evento ha raccolto 42 milioni di dollari per il Costume Institute.

Il Met Gala , l'evento di moda più esclusivo e atteso dell'anno, si è tenuto ieri sera al Metropolitan Museum of Art di New York , e quest'anno ha visto una presenza particolarmente significativa di figure di spicco del mondo della tecnologia.

Un cambiamento notevole rispetto agli anni passati, che ha suscitato alcune proteste, ma che ha anche segnato un nuovo capitolo nell'intersezione tra moda, arte e innovazione tecnologica. Mark Zuckerberg, alla sua prima partecipazione all'evento, ha scelto di allinearsi a questa tendenza, nonostante le voci di dissenso. La presenza di aziende come OpenAI, Meta, Snap, Shopify e Amazon, tutte rappresentate da tavoli riservati, sottolinea l'importanza crescente che il settore tecnologico attribuisce a questo evento culturale di alto profilo.

Si stima che il costo di un singolo biglietto abbia raggiunto la cifra record di 100.000 dollari, rendendo l'accesso all'evento ancora più esclusivo e riservato a una cerchia ristretta di personalità influenti. Al momento della chiusura di questa edizione, Sam Altman, CEO di OpenAI, non era ancora stato avvistato all'interno della location, sebbene Condé Nast, l'editore di Vogue, abbia un accordo di condivisione dei contenuti con l'azienda.

L'aspetto filantropico del Met Gala rimane centrale, con i proventi dell'edizione di quest'anno, stimati in 42 milioni di dollari, destinati a finanziare il Costume Institute del Met, che custodisce un patrimonio di oltre 35.000 opere d'arte e manufatti legati alla storia della moda. Nonostante l'attenzione mediatica focalizzata sulla presenza del settore tecnologico, diversi magnati della tecnologia hanno effettivamente calcato il red carpet.

Tra questi, Evan Spiegel, co-fondatore di Snapchat, ha catturato l'attenzione dei fotografi, così come Adam Mosseri, CEO di Instagram. Sergey Brin, co-fondatore di Google, ha fatto la sua comparsa accompagnato dalla sua fidanzata Gerelyn Gilbert-Soto, recentemente al centro di un articolo del New York Times per le sue opinioni politiche contrastanti. Charles Porch, precedentemente responsabile delle partnership di Instagram e ora a capo delle partnership di OpenAI, ha rappresentato il legame tra le due aziende.

Christine Beauchamp e Jenny Freshwater, dirigenti di Amazon, hanno completato il quadro della rappresentanza tecnologica sul red carpet. La presenza di queste figure chiave sottolinea l'interesse del settore tecnologico non solo a partecipare all'evento, ma anche a farsi vedere e a consolidare la propria immagine nel mondo della moda e della cultura. È importante notare che la relazione tra l'industria tecnologica e il Met Gala non è una novità.

Amazon è stata la prima azienda tecnologica a sponsorizzare l'evento nel 2012, aprendo la strada a una serie di collaborazioni successive con Yahoo nel 2016, Apple nel 2017, Instagram nel 2021 e 2022, e TikTok nel 2024. Questa crescente partecipazione del settore tecnologico al Met Gala solleva interrogativi sul futuro dell'evento e sul suo ruolo nell'influenzare le tendenze culturali.

Mentre alcuni critici esprimono preoccupazione per la crescente commercializzazione e l'influenza delle aziende tecnologiche, altri vedono questa collaborazione come un'opportunità per promuovere l'innovazione e la creatività. L'intersezione tra moda e tecnologia è sempre più evidente, con l'utilizzo di nuove tecnologie nella progettazione, produzione e commercializzazione di abbigliamento e accessori. Il Met Gala, in quanto vetrina per le ultime tendenze della moda, può svolgere un ruolo importante nel promuovere questa integrazione.

La presenza di figure di spicco del settore tecnologico all'evento può anche contribuire a sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza dell'innovazione e della tecnologia nella vita di tutti i giorni. In definitiva, il Met Gala di quest'anno ha rappresentato un momento significativo nella storia dell'evento, segnando un nuovo capitolo nell'intersezione tra moda, arte e tecnologia. Resta da vedere come questa tendenza si evolverà negli anni a venire e quale impatto avrà sul futuro dell'evento e sull'industria della moda nel suo complesso.

L'evento continua a essere un punto di riferimento per l'alta moda e un'occasione unica per celebrare la creatività e l'innovazione





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