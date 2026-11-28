La polizia indiana usa idranti contro attivisti del Congresso che protestano davanti a Meta a Gurugram per presunta censura politica su Facebook e Instagram. La situazione è diventata tesa tra l'azienda e l'opposizione.

La polizia dello stato indiano di Haryana ha impiegato cannoni ad acqua per disperdere un nutrito gruppo di attivisti del Partito del Congresso, la principale forza di opposizione nel paese, che si erano radunati davanti agli uffici di Meta Platforms a Gurugram. L'evento si è svolto il 28 novembre e ha segnato un'escalation nella tensione tra l'azienda tecnologica e le autorità locali, coinvolgendo direttamente la critica verso le politiche di moderazione dei contenuti su Facebook e Instagram, le due piattaforme social di proprietà della società madre.

Contesto delle Proteste e Azioni Poliziottesche

Gli attivisti dell'ala giovanile del Partito del Congresso hanno organizzato questa manifestazione massiccia accusando Meta di operare in modo da avvantaggiare il Bharatiya Janata Party, il partito di governo guidato dal primo ministro Narendra Modi. Durante lo scontro, i manifestanti hanno riferito di essere stati colpiti da getti di acqua sporca e di essere stati fermati dalle forze dell'ordine, sebbene le autorità abbiano successivamente rilasciato i sostenitori arrestiti, come confermato da testimoni oculari intervistati da Reuters. Le immagini della repressione hanno diffuso la narrazione secondo cui lo stato indiano sta usando la forza bruta per silenziare il dissenso politico sui social media, una piattaforma cruciale per il dibattito pubblico contemporaneo.

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La Reazione di Meta e Neutr Dichiarata

Meta ha ribadito pubblicamente che le sue azioni di rimozione dei contenuti in India sono strettamente conformi alle leggi locali vigenti nel paese, negando qualsiasi interferenza politica diretta nelle operazioni della piattaforma. Sebbene l'azienda non abbia rilasciato dichiarazioni ufficiali riguardanti specificamente le proteste di Gurugram, fonti vicine alla questione hanno riferito che in incontri privati a porte chiuse con i leader del Congresso, Meta ha comunicato la propria posizione di neutralità assoluta rispetto a tutti i partiti politici indiani, inclusi quelli di opposizione. Questa discrepanza tra la dichiarazione ufficiale di neutralità e le percezioni degli attivisti ha alimentato il dibattito pubblico sulla trasparenza delle decisioni algoritmiche.

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Azione Legale contro il Governo e Meta

Oltre alla protesta fisica, l'ala giovanile del Partito del Congresso ha intrapreso una strada legale formale citando in giudizio sia Meta Platforms sia il governo indiano presso le autorità giudiziarie competenti. L'obiettivo della causa è ottenere l'annullamento di una norma recente che ha drasticamente ampliato il alcance delle restrizioni sui contenuti digitali. Questa nuova regolamentazione impone ai social media di effettuare scansioni automatizzate per rimuovere immediatamente tutte le copie di post che sono stati oggetto di singoli ordini di rimozione da parte delle autorità, un meccanismo che gli oppositori descrivono come una cacciata indiscriminata di informazioni legittime.

Impatto sulle Prossime Elezioni Statuali

Le accuse di censura da parte del Congresso non sono puramente teoriche ma sono strettamente legate alle prossime elezioni statali programmate per il prossimo anno, un momento cruciale per la vita politica indiana. Il principale partito di opposizione sostiene che le attuali restrizioni sui contenuti digitali lo mettano in un pesante svantaggio competitivo rispetto al governo di Modi, considerando che Facebook e Instagram saranno le piattaforme chiave per le campagne elettorali. Questa dinamica crea un scenario complesso per Meta, che si trova al centro di un conflitto geopolitico interno che potrebbe influenzare la sua operatività nel suo mercato più grande al mondo per numero di utenti, testando i limiti della sua capacità di gestire pressioni governative e richieste di libertà di espressione.