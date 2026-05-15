Meta introduce un Centro per le famiglie per monitorare l'esperienza digitale dei bambini su Instagram, Facebook e altri social

Meta ha annunciato l'introduzione di un Centro per le famiglie per aiutare i genitori a monitorare e comprendere meglio l'esperienza digitale dei bambini su Instagram, Facebook e altri social. La novità principale è la trasparenza, che consente ai genitori di vedere le macro-categorie di interessi con cui i loro figli interagiscono.

Sapere cosa interessa ai propri figli online non è mai stato semplice. Meta prova a cambiare le cose con un pacchetto di aggiornamenti pensato per mettere i genitori in condizione di capire — e non solo limitare — l'esperienza digitale degli adolescenti su Instagram, Facebook, Messenger e Meta Horizon.

Tutto in un posto solo: il Centro per le famiglie. La novità più significativa riguarda la trasparenza. Da oggi i genitori che hanno attivato la supervisione su Instagram possono accedere a una panoramica delle macro-categorie di interessi con cui i loro figli interagiscono — quelle stesse categorie che alimentano l'algoritmo e determinano quali contenuti appaiono su Reels, Esplora e Feed. Il grande cambiamento è organizzativo.

Fino a oggi, gestire la supervisione su più piattaforme Meta significava destreggiarsi tra app e impostazioni diverse. Da ora, il Centro per le famiglie diventa il punto di riferimento unico per controllare l'esperienza dei figli su Instagram, Facebook, Messenger e Meta Horizon — tutto da un'unica interfaccia. Cambia anche la procedura di configurazione: basta un solo invito per attivare la supervisione su tutte le piattaforme contemporaneamente, invece di doverla impostare separatamente per ciascuna app.

Nei prossimi mesi, il Centro per le famiglie si arricchirà ulteriormente: i genitori potranno vedere anche il tempo complessivo che i figli trascorrono sulle diverse app Meta, con una visione aggregata anziché frammentata. L'algoritmo non è più una scatola nera.

Questo si collega a Il tuo algoritmo, lo strumento lanciato da Instagram a dicembre scorso, che sta iniziando a essere disponibile nei paesi anglofoni e presto arriverà anche in Italia, che permette agli utenti di scegliere di vedere più o meno contenuti legati a determinati argomenti. Finora era uno strumento riservato all'adolescente stesso; ora anche mamma e papà possono averne una visione d'insieme — non i singoli post o video, ma le aree tematiche generali: basket, fotografia, musica, e così via.

In alcuni mercati selezionati, Meta introdurrà presto anche notifiche in tempo reale per i genitori ogni volta che il figlio aggiunge un nuovo interesse al suo profilo algoritmico. Un modo per spiegare perché, di punto in bianco, il ragazzo inizia a vedere tutta un'altra tipologia di contenuti. La riservatezza dei teenager però, non è intaccata: nell'app, i ragazzi vedono che il genitore può consultare le categorie generali, ma non i contenuti specifici.

E le protezioni previste per gli account under 13 restano comunque attive in modo automatico. I numeri Negli Stati Uniti il numero di adolescenti con supervisione attiva su Instagram è più che raddoppiato nell'ultimo anno.

‘Un dato che suggerisce come, quando gli strumenti sono accessibili e comprensibili, le famiglie tendano effettivamente a usarli’, commenta Meta. L'obiettivo dichiarato dell'azienda è continuare ad alzare il livello, ascoltando il feedback di genitori ed esperti per rendere le proprie app più sicure e trasparenti per i più giovani — non solo attraverso restrizioni automatiche, ma fornendo alle famiglie le informazioni necessarie per affrontare insieme, in modo consapevole, la vita digitale dei ragazzi





LaStampa / 🏆 16. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Meta Centro Per Le Famiglie Supervisione Transparenza Macro-Categorie Di Interessi Il Tuo Algoritmo Notifiche In Tempo Reale Protezioni Per Gli Account Under 13

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Borsa: Europa contrastata a meta' giornata, a Milano (+0,5%) corre StLondra stabile anche se tassi decennali rimangono sopra 5% (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 13 mag - Borse europee contrastate a meta' giornat...

Read more »

Vieri esalta Dimarco: 'Coi suoi cross avrei segnato 30 gol in metà campionato'Bobo Vieri ha brevemente detto la sua sul percorso dell'Inter prima del fischio d'inizio della finale di Coppa Italia contro la Lazio.

Read more »

Travaglio ha ragione (a metà), che scempio su Sempio e Buttafuoco: quindi, oggi…Quindi, oggi…: aviotrasportate Zaia in Sicilia, il candidato che bombarda i narcos e Stasi

Read more »

Pichetto Fratin, ritorno a nucleare è svolta, arriverà a metà anni '30Sul fronte del ritorno alla produzione di energia dal nucleare, la posizione del governo 'è una svolta, anche perché ripartiamo per definire un quadro giuridico che permetta di fare le valutazioni. (ANSA)

Read more »