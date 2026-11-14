Meta multa 805 milioni euro dal Garante privacy per accesso non autorizzato a foto utenti

Il Garante inflige a Meta una sanzione record di 805 milioni per l'opzione "suggerimenti dalla galleria" che violava la privacy di 20 milioni di utenti Android italiani senza consenso valido.

La società tecnologica Meta ha ricevuto una sanzione amministrativa di 805 milioni di euro da parte del Garante per la protezione dei dati personali. Questa decisione, emessa dal massimo organismo di controllo italiano sulla riservatezza dei dati, riguarda le violazioni relative alla gestione dei file multimediali tramite l'applicazione Facebook per dispositivi Android. Il provvedimento mira a sanzionare il modo in cui la società ha raccolto contenuti privati dagli smartphone in assenza delle necessarie autorizzazioni da parte degli iscritti.

Meccanismo della violazione dei dati

Al centro del provvedimento dell'Autorità c'è la gestione dei file multimediali tramite l'applicazione Facebook per dispositivi Android, attraverso la quale la società avrebbe raccolto contenuti privati dagli smartphone in assenza delle necessarie autorizzazioni da parte degli iscritti. La società ha avuto accesso a fotografie, video e relativi metadati conservati negli smartphone degli utenti italiani. L'istruttoria è partita a luglio 2025 da una segnalazione del Centro Tutela Consumatori Utenti di Bolzano e si è avvalsa di un'analisi tecnica svolta dall'Autorità.

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Nel mirino dell'Autorità è finita in particolare l'opzione "Ottieni suggerimenti dalla galleria quando navighi su Facebook", introdotta nel 2023. Si tratta di una funzionalità che, durante l'utilizzo della piattaforma, pesca immagini e filmati direttamente dall'archivio del telefono per proporli all'utente come possibili spunti da pubblicare sul social network. L'accesso alla galleria viene richiesto con un'unica autorizzazione, valida per l'intera app e per più funzioni con esigenze diverse.

L'autorizzazione è preceduta da un avviso generico ("abilitare altre funzioni") che non permette all'utente di capire che sta autorizzando anche i suggerimenti dalla galleria. La funzione, inoltre, risultava preimpostata come attiva. Se concessa per intero, un'autorizzazione di questo tipo consente all'app di leggere tutto l'archivio fotografico del dispositivo, di regola in modo permanente, senza che l'utente, né l'Autorità, possa verificare quali informazioni vengano effettivamente utilizzate.

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Posizioni delle parti coinvolte

Il Garante ha ricordato che la norma violata, l'art. 122 del Codice privacy che recepisce la direttiva europea ePrivacy, tutela lo smartphone come parte della sfera privata della persona. Qualsiasi accesso alle informazioni che contiene richiede quindi un consenso libero e informato, a prescindere dalla trasmissione dei dati o dall'esistenza di un danno. L'Autorità ha respinto anche l'eccezione di incompetenza sollevata dalla società in favore dell'autorità irlandese, perché la disciplina ePrivacy non prevede il meccanismo dello "sportello unico".

La società ha sollevato alcune eccezioni, tra cui l'eventuale uso dei contenuti per addestrare l'intelligenza artificiale, che Meta nega. Il Garante si riserva di valutare con accertamenti distinti la nuova funzione, lanciata nel 2026, che consente l'elaborazione nel cloud dei contenuti della galleria. Tuttavia, la decisione odierna si concentra sulle pratiche vigenti durante il periodo di indagine.

È emerso che il numero di persone coinvolte era elevato, circa 20 milioni di utenti Android in Italia. La durata della violazione, tuttora in corso per chi non ha aggiornato l'app e per chi ha già concesso l'autorizzazione al sistema, è stata considerata un aggravante. Inoltre, il Garante ha tenuto conto di un precedente provvedimento del 2019 nei confronti della società e della scarsa collaborazione prestata durante l'istruttoria.

Impatto e prossimi passi

Entro 60 giorni, Meta dovrà chiedere il consenso con una richiesta distinta e specifica per la funzione e spiegare chiaramente agli utenti a cosa serve, che comporta l'accesso alla galleria e come disattivarla. La società dovrà mantenere la funzione disattivata per impostazione predefinita, anche per chi ha già concesso l'autorizzazione. In questo modo, l'azienda deve rinegoziare esplicitamente la fiducia dei suoi utenti italiani.

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Scaduto il termine senza adeguamento, la funzione non potrà essere attivata per gli utenti che non abbiano dato un consenso valido. La società dovrà comunicare al Garante entro 30 giorni le iniziative avviate ed entro 90 giorni le misure adottate. Solo il rispetto rigoroso di queste scadenze permetterà di evitare ulteriori escalation legali o finanziarie.

Il Garante ha valutato come attenuanti le modifiche introdotte dopo la segnalazione, giudicate però tardive e limitate a chi aggiorna l'app. Questa sanzione storica segnala un cambio di rotta nella tolleranza verso le pratiche di raccolta dati delle big tech in Italia, ribadendo la primazia della tutela della privacy rispetto agli interessi commerciali delle piattaforme sociali.