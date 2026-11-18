Meta affronta gravi critiche dopo che l'agente AI Muse ha mostrato bug critici, scambiando dati bancari e accedendo a messaggi privati di Signal.

Meta ha rivelato problemi significativi di sicurezza relativi al suo agente intelligenza artificiale Muse, il cui mascotte è nota come Jolly. Un'analisi di oltre due dozzine di post interni conferma che il sistema ha involontariamente fornito informazioni errate sulle transazioni e inviato chat destinate ad altri utenti.

La startup di Meta, fondata nel 2004, ha lanciato l'applicazione nel settembre 2024, raggiungendo rapidamente dieci milioni di download. L'agente è stato progettato per semplificare la vita dei consumatori, ma i dipendenti segnalano errori gravi che potrebbero esporre i dati privati degli utenti.

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Natura Degli Errori Segnalati

Gli errori includono la generazione di informazioni false sulle vendite e la confusione tra conversazioni di account diversi. Un impiegato ha riportato che il bot gli ha mostrato aggiornamenti bancari non richiesti, includendo saldi di Capital One e Charles Schwab che non gli appartenevano.

Un altro caso riguarda la notifica di risposte a messaggi su Signal. Un'impiegata ha descritto la situazione come una violazione estrema della privacy, sottolineando di non aver mai concesso tale accesso all'applicazione. Altri colleghi hanno riscontrato permessi di default su dispositivi Android che consentivano l'accesso alle notifiche push.

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Reazione Dell'azienda e Test Esterni

Meta ha classificato questi eventi come incidenti isolati, affermando di prioritizzare la sicurezza. Il portavoce Daniel Roberts ha dichiarato che l'azienda conduce test interni estesi e aggiorna continuamente i prodotti per migliorare la protezione degli utenti. Ha attribuito parte dei problemi all'allucinazione AI, ovvero la tendenza del modello a inventare informazioni.

Reuters ha collaborato con Signal e l'AI Now Institute per replicare l'accesso ai messaggi. I risultati di questi test hanno indicato che il problema descritto dai dipendenti di Meta è ancora in corso. L'istituto non profit studia l'impatto dell'IA sulla società e ha confermato la persistenza del rischio per gli utenti.

Impatto Sul Mercato e Prossimi Passi

Il lancio di Muse si inserisce in una competizione crescente con aziende come OpenAI. L'applicazione di Meta rimane in testa alle classifiche dei download grazie alla promozione rivolta ai suoi tre miliardi e seicento milioni di utenti su Facebook, Instagram e WhatsApp. Il tasso di ritenzione è risultato solido, con circa un quarto degli utenti che torna a utilizzare il servizio quotidianamente.

I bug critici evidenziano i rischi associati all'emergere di agenti consumer AI. Questi bot promettono di trasformare le operazioni digitali, ma la loro necessità di accesso profondo ai dispositivi crea vulnerabilità. L'azienda sta affrontando l'obbligo di garantire che l'agenti operino solo con permessi espliciti per evitare futuri problemi di sicurezza.