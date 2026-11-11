Meta penalizzata 1,2 milioni di euro per la campagna presidenziale brasiliana

La Corte Suprema elettorale brasiliana ha elaborato una sanzione da 1,2 milioni di euro a Meta, citando la violazione dei principi di parità di trattamento tra i candidati durante la campagna presidenziale.

Il tribunale elettorale superiore brasiliano ha sanzionato Meta con una multa di 1,2 milioni di euro, pari a 1,3 milioni di dollari, per aver violato le norme sulla parità di trattamento tra i candidati durante la campagna presidenziale. La sentenza è arrivata con sette voti per zero, dopo la presentazione del ricorso da parte della coalizione di Lula. La decisione valorizza gli standard di equità informatica durante le elezioni.

Multa e motivazioni legali

Il giudice Nauê Bernardo ha rilevato che Meta aveva favorito il senatore Flavio Bolsonaro durante il secondo turno, sebbene non ci fosse evidenza di un'azione deliberata a favore dello sfidante. La corte ha osservato specificamente che la piattaforma aveva limitato la promozione a pagamento delle inserzioni del candidato Lula tra il 9 e il 10 ottobre, un periodo di quasi 24 ore, dispositivi citati come un "guasto globale" da Meta stessa.

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La sanzione si fonda sulla proposta della coalizione che Meta, come piattaforma dominante, non ha garantito l'uguaglianza di accesso a spazi pubblicitari efficaci. Il tribunale ha affermato che la disparità nella distribuzione delle inserzioni avrebbe avuto un impatto concreto, "in modo comprovato", sulle elezioni nazionali, violando l'interesse democratico giuridico.

Comportamento dell'assistente di intelligenza artificiale

Un altro elemento chiave del caso riguarda la risposta dell'assistente di intelligenza artificiale di WhatsApp. Al momento di una richiesta di generare un'immagine elettorale con il nome di Lula e il numero 13, il sistema aveva rifiutato. Con lo stesso tipo di richiesta riferita a Flavio Bolsonaro e al numero 22, la risposta era favorevole. Tale ineguaglianza è stata citata dal giudice come prova di una qualche forma di bias algorithmico.

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Nonostante Meta abbia sostenuto che la differenza fosse dovuta a un errore tecnico, la corte ha stabilito che la piattaforma non aveva rispettato i principi di neutralità ed equità richiesti dalla legge elettorale. Per questo motivo la piattaforma è obbligata a pagare una somma considerevole.

Prospettive future per la regolamentazione digitale

La sentenza di Meta è un punto di riferimento significativo per le normative digitali in Brasile e potenzialmente in altri paesi. Il caso mette in evidenza la necessità di standard più chiari su come le piattaforme social sono autorizzate a gestire contenuti durante le campagne elettorali. Le autorità potrebbero introdurre requisiti di trasparenza e audit più severi nei prossessi anni.

Allo stesso tempo, Meta sarà sottoposta a un controllo più rigoroso da parte delle autorità brasiliane. Il pagamento di 1,2 milioni di euro significa anche un avvertimento a tutte le aziende tecniche che forniscono strumenti di pubblicità online: la loro responsabilità legale non può essere trascurata. L'evento accende la discussione sulle implicazioni morali e legali della pubblicità digitale nelle elezioni democratiche.>