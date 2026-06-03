Meta protegge i minori sui social: nuove funzionalità per limitare i contenuti inappropriati

Meta, la società che controlla Facebook e Instagram, ha annunciato importanti cambiamenti per proteggere i minori dai contenuti inappropriati. La nuova funzionalità, già testata con successo in alcuni paesi, nasconderà automaticamente i post non adatti ai minori nel Feed e nei Reels e limiterà i contatti con pagine o account sospetti. Inoltre, l'algoritmo cercherà di limitare la visualizzazione consecutiva di post apparentemente utili ma che potrebbero diventare ossessivi, come quelli sulla nutrizione o sulla gestione dell'ansia.

Meta , la società che controlla Facebook e Instagram , ha annunciato importanti cambiamenti per proteggere i minori dai contenuti inappropriati. La nuova funzionalità, già testata con successo in alcuni paesi, nasconderà automaticamente i post non adatti ai minori nel Feed e nei Reels e limiterà i contatti con pagine o account sospetti.

Inoltre, l'algoritmo cercherà di limitare la visualizzazione consecutiva di post apparentemente utili ma che potrebbero diventare ossessivi, come quelli sulla nutrizione o sulla gestione dell'ansia. Una recente analisi indipendente condotta da Alice (ex ActiveFence) ha dimostrato che Instagram mostra il 68% in meno di 'contenuti maturi' agli adolescenti rispetto al suo principale concorrente. La modalità 'Contenuti Limitati', attivabile dai genitori, riduce ulteriormente la visualizzazione di post inappropriati del 96%.

I 'contenuti maturi' includono temi come la violenza, la sessualità esplicita, l'uso di sostanze, il linguaggio volgare e temi psicologici delicati gestiti male





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