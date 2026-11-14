Meta sanzionata 805 milioni: accesso galleria foto privacy violata

Il Garante Privacy sanziona Meta con 805 milioni di euro per accesso non autorizzato alla galleria foto utenti su Facebook Android. Scopri dettagli e conseguenze.

Benedetta Parodi dichiara che realizzerà un nuovo programma di cucina in televisione, affermando che lo farebbe anche domani. I suoi figli non sono viziati, rivelando il segreto dietro questo equilibrio. Parallelamente, il Garante per la protezione dei dati personali ha inflitto una pesante sanzione a Meta, stabilendo una multa di 805 milioni di euro. Questa decisione sanzionatoria nasce da una grave violazione della privacy relativa alla galleria delle foto degli utenti.

Dettagli della Sanzione e Accesso Foto

La decisione del Garante per la protezione dei dati personali ha stabilito una sanzione economica di 805 milioni di euro nei confronti di Meta. L'autorità ha ritenuto che ci sia stata una violazione della privacy per quanto concerne la galleria delle foto. Secondo il Garante, attraverso l'app Facebook per dispositivi Android, la società ha avuto accesso a fotografie, video e relativi metadati conservati negli smartphone degli utenti italiani. Tale accesso è avvenuto senza aver acquisito un consenso specifico e senza averli adeguatamente informati.

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Il provvedimento riguarda la funzione Ottieni suggerimenti dalla galleria quando navighi su Facebook. Questa funzionalità, disponibile dal 2023, durante la navigazione propone all'utente foto e video presi dalla galleria del telefono come spunti da pubblicare. L'istruttoria è partita a luglio 2025 da una segnalazione del Centro Tutela Consumatori Utenti di Bolzano. L'analisi è stata condotta sfruttando un'analisi tecnica svolta dall'Autorità per verificare le dinamiche di accesso ai dati.

Mancanza Consenso Specifico e Criticità Tecniche

Dagli accertamenti, spiega il Garante, è emerso che l'accesso alla galleria viene richiesto con un'unica autorizzazione. Tale autorizzazione è valida per l'intera app e per più funzioni con esigenze diverse, creando confusione per gli utenti. L'autorizzazione è preceduta da un avviso generico abilitare altre funzioni che non permetterebbe all'utente di capire che sta autorizzando anche i suggerimenti dalla galleria. Questa mancanza di chiarezza rappresenta un punto critico sollevato dall'autorità garante.

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La funzione, inoltre, risultava preimpostata come attiva, privando l'utente della scelta iniziale. Se concessa per intero, un'autorizzazione di questo tipo consente all'app di leggere tutto l'archivio fotografico del dispositivo. L'accesso avviene di regola in modo permanente, senza che l'utente, né l'Autorità, possa verificare quali informazioni vengano effettivamente utilizzate. Questa mancanza di trasparenza e controllo ha aggravato la violazione delle normative sulla protezione dei dati personali.

Impatto su Utenti e Prossimi Passi Meta

Il Garante ha ricordato che la norma che sarebbe stata violata è l'articolo 122 del Codice privacy. Questa norma recepisce la direttiva europea ePrivacy, che tutela lo smartphone come parte della sfera privata della persona. Il procedimento non ha riguardato l'eventuale uso dei contenuti per addestrare l'intelligenza artificiale, che Meta nega categoricamente. Il Garante si riserva di valutare con accertamenti distinti la nuova funzione, lanciata nel 2026. Tale nuova funzione consente l'elaborazione nel cloud dei contenuti della galleria, un ambito che richiede un'attenzione separata.

Entro 60 giorni Meta dovrà chiedere il consenso con una richiesta distinta e specifica per la funzione. La società deve anche spiegare chiaramente agli utenti a cosa serve, che comporta l'accesso alla galleria e come disattivarla. Inoltre, dovrà mantenere la funzione disattivata per impostazione predefinita. Questa misura si applica anche per chi ha già concesso l'autorizzazione in passato, garantendo un nuovo controllo sulla propria privacy. Scaduto il termine senza adeguamento, la funzione non potrà essere attivata per gli utenti che non abbiano dato un consenso valido.

La società dovrà poi comunicare al Garante entro 30 giorni le iniziative avviate. Successivamente, entro 90 giorni dovrà comunicare le misure adottate per conformarsi alla decisione. Per stabilire l'importo della sanzione, il Garante ha considerato l'elevato numero di persone coinvolte. Circa 20 milioni di utenti Android in Italia sono stati interessati dalla potenziale violazione dei dati personali.

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Motivazioni Economiche e Storiche della Multa

Il Garante ha valutato anche la durata della presunta violazione come fattore aggravante. La violazione è tuttora in corso per chi non ha aggiornato l'app e per chi ha già concesso l'autorizzazione al sistema. Ha inoltre tenuto conto di un precedente provvedimento del 2019 nei confronti della società, che indica una recidiva nelle pratiche di gestione dati. Ha valutato come aggravante la scarsa collaborazione prestata durante l'istruttoria da parte di Meta.

Il Garante ha valutato come attenuanti le modifiche introdotte dopo la segnalazione. Tuttavia, ha giudicato tali interventi tardivi e limitati a chi aggiorna l'app. L'importo della sanzione è significativo per l'equilibrio economico aziendale. L'importo, precisa il Garante, è pari a circa lo 0,47% del fatturato mondiale del gruppo. Questa percentuale riflette la gravità delle infrazioni commesse nei confronti degli utenti italiani.