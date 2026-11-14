Meta sanzionata 805 milioni per accesso illegale galleria Android

Il Garante Privacy multa Meta Platforms per 805 milioni di euro: accesso illecito a foto e video degli utenti Android italiani senza consenso valido. Dettagli e obblighi.

Il Garante per la protezione dei dati personali ha irrogato a Meta Platforms Ireland Limited una sanzione amministrativa di 805 milioni di euro. La misura è stata adottata in relazione alle pratiche di trattamento dei dati personali condotte attraverso l'applicazione Facebook per dispositivi Android, che ha violato i diritti alla riservatezza degli utenti italiani. L'infrazione riguarda specificamente l'acquisizione non autorizzata di fotografie, video e metadati conservati negli smartphone, effettuati senza il necessario consenso specifico e senza una informativa chiara e adeguata.

Dettagli sulla violazione e meccanismo tecnico

La violazione si riferisce alla funzione denominata Ottieni suggerimenti dalla galleria quando navighi su Facebook, resa disponibile a partire dal 2023. Tale strumento proponeva automaticamente agli utenti foto e video prelevati dalla galleria del telefono come spunti immediati per nuove pubblicazioni sulla piattaforma sociale. L'istruttoria formale è stata avviata nel luglio 2025, in seguito a una formale segnalazione trasmessa dal Centro Tutela Consumatori Utenti di Bolzano. L'Autorità italiana ha proceduto a un'analisi tecnica approfondita per verificare la conformità delle procedure di raccolta dati.

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Flaw nella gestione del consenso utente

Dagli accertamenti tecnici è emerso che l'accesso alla galleria fotografica veniva richiesto attraverso un'unica autorizzazione generale. Tale permesso risultava valido per l'intera applicazione e per molteplici funzioni con esigenze di trattamento differenti, impedendo una valutazione distinta da parte dell'utente. L'autorizzazione era preceduta da un avviso di natura generica, intitolato abilitare altre funzioni, che non consentiva all'interessato di comprendere chiaramente di stare concedendo l'accesso alla funzione dei suggerimenti dalla galleria.

Consenso preimpostato e rischi per la privacy

Un elemento critico rilevato dall'Autorità è stato lo stato predefinito della funzione, che risultava attiva senza che l'utente dovesse compiere un'azione esplicita per abilitarla. Se concessa in forma unitaria, tale autorizzazione permetteva all'applicazione di leggere l'intero archivio fotografico del dispositivo, di regola in modo permanente. Questo meccanismo impediva sia agli utenti sia all'Autorità di verificare quali singole informazioni venissero effettivamente utilizzate per il servizio. L'Autorità ha ricordato che l'articolo 122 del Codice privacy, che recepisce la direttiva europea ePrivacy, tutela lo smartphone come parte integrante della sfera privata della persona. Pertanto, qualsiasi accesso alle informazioni in esso contenute richiede un consenso libero, specifico, informato e inequivocabile, indipendentemente dalla trasmissione di dati o dall'esistenza di un danno effettivo.

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Competenza dell'Autorità e ruolo di Meta

Meta Platforms Ireland Limited ha sollevato un'eccezione di incompetenza, chiedendo che la competenza del caso fosse trasferita all'autorità di controllo irlandese. Il Garante ha respinto tale eccezione, sottolineando che la disciplina ePrivacy non prevede il meccanismo dello sportello unico, garantendo così la facoltà delle autorità nazionali di agire in caso di violazioni sui propri cittadini. Il procedimento non ha riguardato l'eventuale utilizzo dei contenuti multimediali per l'addestramento di modelli di intelligenza artificiale, circostanza che la società contesta categoricamente. Il Garante si riserva di valutare con accertamenti distinti la nuova funzione, lanciata nel 2026, che consente l'elaborazione nel cloud dei contenuti della galleria.

Obblighi di compliance e tempistiche Meta

Entro 60 giorni dalla notifica, Meta dovrà modificare le proprie pratiche: richiede la richiesta di consenso tramite una richiesta distinta e specifica per la funzione, spiegando chiaramente a cosa serve, quali dati vengono accessi e come disattivarla. La funzione dovrà essere mantenuta disattivata per impostazione predefinita, anche per gli utenti che hanno già fornito un'autorizzazione precedente. Scaduto il termine senza adeguamento, la funzione non potrà essere attivata per gli utenti che non abbiano dato un consenso valido. La società dovrà comunicare al Garante entro 30 giorni le iniziative avviate ed entro 90 giorni le misure adottate.

Criteri per il calcolo della sanzione record

L'importo della sanzione è stato determinato considerando l'elevato numero di persone coinvolte, stimato in circa 20 milioni di utenti Android in Italia. La durata della violazione è risultata un aggravante, poiché tuttora in corso per chi non ha aggiornato l'app e per chi ha già concesso l'autorizzazione al sistema. L'Autorità ha tenuto conto di un precedente provvedimento del 2019 nei confronti della società e della scarsa collaborazione prestata durante l'istruttoria. Sono state valutate come attenuanti le modifiche introdotte dopo la segnalazione, giudicate però tardive e limitate ai soli utenti che aggiornano l'applicazione. L'importo corrisponde a circa lo 0,47% del fatturato mondiale del gruppo.