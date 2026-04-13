Meta sanzionata per profilazione politica: il Garante Privacy conferma la raccolta illecita di dati

Il Garante per la Protezione dei Dati Personali ha sanzionato Meta per la raccolta illecita di dati degli utenti finalizzata alla profilazione politica. L'azienda ha introdotto un algoritmo per regolare i post politici. Offerte per abbonati al quotidiano.

Nonostante l'ammenda irrisoria rispetto a quanto inizialmente prospettato dai tecnici, il Garante per la Protezione dei Dati Personali ha confermato la raccolta illecita di dati degli utenti da parte di Meta , finalizzata alla profilazione politica .

La decisione, emessa a seguito di approfondite indagini, getta nuova luce sulle pratiche operative della società di Mark Zuckerberg, sollevando seri dubbi sulla conformità al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) e, più in generale, sulla tutela della privacy degli utenti. L'autorità garante ha accertato che Meta, attraverso l'utilizzo di specifiche tecniche di raccolta e analisi dei dati, ha costruito un profilo dettagliato degli utenti, traendo conclusioni sulle loro preferenze politiche e orientamenti ideologici. Questa attività, secondo il Garante, non solo ha violato i principi fondamentali del GDPR, quali la minimizzazione dei dati e la trasparenza, ma ha anche aperto la strada a possibili discriminazioni e manipolazioni. La multa, seppur meno consistente di quanto previsto inizialmente, rappresenta un segnale forte e un monito per l'azienda, che si trova costretta a rivedere le proprie politiche in materia di trattamento dei dati. La vicenda mette in evidenza la crescente necessità di una regolamentazione rigorosa nel settore tecnologico, soprattutto in relazione all'utilizzo dei dati personali a fini politici ed elettorali. Successivamente, come reazione alle critiche e alle azioni del Garante, Mark Zuckerberg ha implementato un algoritmo volto a regolare la diffusione dei post a carattere politico sulla piattaforma. Tale algoritmo, progettato per limitare l'influenza dei contenuti politici e ridurre il rischio di disinformazione e manipolazione, ha suscitato reazioni contrastanti tra gli utenti e gli esperti del settore. Se da un lato l'iniziativa è stata accolta con favore da chi auspica una maggiore trasparenza e un controllo più efficace sui contenuti, dall'altro ha sollevato preoccupazioni in merito alla libertà di espressione e alla possibilità di manipolare l'informazione. Alcuni critici sostengono che l'algoritmo possa favorire determinati schieramenti politici, limitando la visibilità di posizioni considerate divergenti o scomode. In definitiva, l'introduzione dell'algoritmo rappresenta un tentativo da parte di Meta di rispondere alle accuse di profilazione politica e di garantire un ambiente online più equo e trasparente. Tuttavia, l'efficacia e l'impatto di tale misura rimangono oggetto di dibattito e di costante monitoraggio. Accedendo agli articoli del quotidiano 7 giorni dopo la pubblicazione, si può usufruire di uno sconto del 20% sul nostro shop online. Inoltre, è possibile accedere a tutti gli articoli del quotidiano tramite app e sito, oltre a beneficiare di uno sconto dedicato a 4 corsi esclusivi della Scuola del Fatto. Il tesseramento alla Fondazione il Fatto Quotidiano è disponibile a € 5,00 anziché € 20,00. Gentili lettori, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9. I commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, con un limite massimo di 1.500 caratteri per messaggio. Ogni utente può postare al massimo un numero limitato di commenti, evitando insulti e accuse infondate, rimanendo in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati previa approvazione, ad eccezione di quelli provenienti da utenti in white list. Non è consentito l'accesso al servizio tramite account multipli. Per problemi tecnici, si prega di segnalare al nostro supporto. Si offre inoltre l'accesso all'archivio completo de il Fatto Quotidiano e a tutti i programmi di TvLoft





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