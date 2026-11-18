Meta e TikTok oppongono resistenza alla class action del Moige e di famiglie milanesi. Il Tribunale civile di Milano esamina le richieste di verifica età e blocco dipendenza algoritmica.

Il Tribunale civile di Milano è il palcoscenico di un confronto giuridico di enorme rilevanza sociale che riguarda il futuro dell'interazione digitale per i minori. Da una parte troviamo alcune famiglie riunite nella causa promossa con il supporto del Movimento Italiano Genitori ( Moige), che avanzano richieste di tutela immediata. Dall'altra, i colossi tecnologici Meta e TikTok si oppongono fermamente, sostenendo che le misure proposte ledano diritti fondamentali. L'udienza decisiva si terrà giovedì 19 novembre, evento cruciale che precede la decisione finale attesa nelle settimane successive.

Dettaglio Tecnico: Modifiche Obbligatorie

Questa class action inibitoria, gestita dallo studio legale Ambrosio & Commodo di Torino, punta a cambiare le regole di accesso a piattaforme come Instagram, Facebook e TikTok senza richiedere risarcimenti economici. L'obiettivo principale è imporre sistemi di verifica effettiva dell'età degli utenti, superando la pratica attuale basata sull'autodichiarazione. I ricorrenti chiedono espressamente il divieto di accesso ai social network per tutti i minori di 16 anni, a meno che non sia presente un'autorizzazione esplicita dei genitori per ogni sessione di utilizzo.

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Meccanismi Algoritmici Sotto Accusa

Oltre all'età, le famiglie mirano a disattivare meccanismi di ingaggio come lo scroll infinito e l'autoplay, funzioni progettate per mantenere l'utente connesso indefinitamente. I legali sostengono che queste tecnologie alimentino comportamenti compulsivi sfruttando la vulnerabilità psicologica dei giovani per massimizzare i tempi di permanenza online, elemento centrale del modello di business delle piattaforme. Si richiede inoltre l'introduzione di avvertenze chiare sui rischi per la salute mentale, similmente ai foglietti illustrativi presenti sui farmaci, per informare utenti e genitori.

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Posizione Difensiva di Meta e TikTok

Meta contesta la legittimità delle misure argomentando che limitare l'accesso ai social violerebbe la libertà di espressione dei minorenni e il diritto alla riservatezza. I legali della società sottolineano l'assenza di consenso scientifico su un nesso causale diretto tra l'uso di Facebook e Instagram e danni psicologici specifici. Meta evidenzia inoltre che non esiste una diagnosi ufficiale di dipendenza da social media, ribadendo che eventuali restrizioni devono provenire dal legislatore europeo e non da decisioni giudiziarie isolate. TikTok mantiene una posizione analoga, rifiutando l'accusa automatica di causare ansia, depressione o disturbi del sonno senza prove definitive.

Impatto Reale: Il Caso di Febbraio 2024

Il caso assume una dimensione drammatica con la partecipazione dei genitori di una bambina di 12 anni che si è tolta la vita nel febbraio 2024. La loro presenza nel processo sottolinea l'urgenza della protezione dei minori più vulnerabili, pur senza attribuire automaticamente la responsabilità della tragedia alle piattaforme digitali. La sentenza del Tribunale di Milano stabilirà un precedente importante per comprendere fino a che punto la giustizia possa intervenire sui modelli operativi dei servizi digitali, definendo i confini tra innovazione tecnologica e tutela della salute pubblica nel contesto italiano ed europeo.