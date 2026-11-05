Metalmeccanica, dazi e Cbam minacciano filiera italiana dal 2026

I costi di acciaio e alluminio salgono, gli ordini crollano del 30%. Le aziende chiedono a Bruxelles di estendere i dazi ai semilavorati per salvare la competitività industriale italiana ed europea.

La contraddizione che sta mettendo a rischio l'intera filiera metalmeccanica delle fusioni dall'inizio dell'estate è netta: il metallo è lo stesso, ma cambia radicalmente chi deve pagare il conto. Questa disparità di trattamento colpisce direttamente fonderie, modellerie, pressofusioni, officine meccaniche e aziende di lavorazioni e trattamenti, mettendo a dura prova la manifattura italiana. Per comprendere le conseguenze economiche, è necessario analizzare un esempio concreto che evidenzia le distorsioni del mercato attuale.

Differenze daziarie e impatto costi 2026

Due carichi varcano insieme la frontiera europea, entrando quindi anche in territorio italiano, ma subiscono regimi fiscali completamente diversi. Il primo carico è costituito da materia prima, ovvero acciaio destinato alle fonderie che lo trasformano. Oltre le quote annuali previste, dal primo luglio gli importatori devono pagare un dazio del cinquanta per cento, una quota significativamente superiore al venticinque per cento applicato dalla precedente salvaguardia. Questa misura rappresenta solo la prima fase di un carico fiscale più pesante.

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La situazione si aggraverà ulteriormente dall'inizio del 2026 con l'entrata in vigore del Cbam, noto come Carbon Border Adjustment Mechanism. Questo meccanismo europeo introduce un costo aggiuntivo sulle emissioni di CO2 associate ai materiali importati, colpendo direttamente le materie prime. Al contrario, il secondo carico, costituito da un semilavorato in acciaio già trasformato, paga dazi irrisori o quasi nulli e non è soggetto al Cbam. Questo crea un vantaggio competitivo sleale per i prodotti finiti rispetto alle materie prime.

Vantaggio competitivo estero e calo ordini

I semilavorati importati arrivano in Italia con un prezzo di base già molto basso. Questo abbattimento dei costi è possibile perché la produzione avviene in Paesi dove il costo del lavoro, l'energia e il peso di tasse, burocrazia e normative sono estremamente ridotti rispetto agli standard europei. Di conseguenza, i clienti delle aziende della filiera delle fusioni e della manifattura metalmeccanica si trovano a confrontare due offerte per la stessa richiesta: una proveniente dalla filiera europea con costi elevati e una estera con vantaggi fiscali e produttivi enormi.

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I numeri registrati confermano la gravità della situazione. Da novembre 2025 i costi sono aumentati in media del tredici per cento per gli acciai al carbonio, del sedici per cento per gli inossidabili e del trentasette per cento per l'alluminio. Le conseguenze sono già tangibili e misurabili: ad oggi, quasi il trenta per cento delle imprese della filiera delle fusioni e della meccanica, che lavorano ghisa, acciaio e alluminio, ha registrato un netto calo degli ordini. Questa contrazione della domanda mette a rischio la sopravvivenza di molti impianti storici.

Protezionismo selettivo e future normative

Proteggere l'acciaio europeo è una scelta politica comprensibile, ma la protezione non può fermarsi a metà filiera. Se i prodotti a valle possono entrare in Europa con dazi molto bassi o addirittura nulli, mentre le imprese italiane ed europee sostengono costi produttivi ben più alti, si crea un problema di competitività che non può più essere ignorato. La Commissione Europea ha proposto di estendere il Cbam ai prodotti a valle, oltre quattrocento tipologie, dal primo gennaio 2028. Tuttavia, il testo normativo è ancora oggetto di negoziato, lasciando un vuoto regolatorio pericoloso.

Le richieste urgenti delle imprese italiane

Per le imprese che perdono commesse oggi, due anni rappresentano un orizzonte temporale troppo lontano per garantire la stabilità necessaria. Per questo motivo, le associazioni di categoria richiedono a Bruxelles una revisione immediata dei dazi in importazione e l'inserimento nel negoziato sul Cbam di semilavorati, fusioni e componenti. Questi prodotti sono attualmente soggetti a dazi inesistenti e rimangono esclusi dalle tutele ambientali, creando un'ingiustizia competitiva evidente. Un intervento urgente ma che deve essere temporaneo, in attesa di una politica comunitaria più equilibrata.

In gioco ci sono posti di lavoro, competenze tecniche e un pezzo vitale della filiera industriale nazionale. Difendere la manifattura è una scelta politica che deve rispondere non a una questione di prezzo di una tonnellata di metallo, ma a una domanda strategica fondamentale: in Italia, e in Europa, produrre è ancora conveniente? La risposta determinerà il futuro industriale del continente nel prossimo decennio.