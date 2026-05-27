La tradizione popolare prevede che il tempo continuerà a essere cattivo per i prossimi 40 giorni a Roma. La Coppa Italia è stata sospesa a causa del fumo all'Olimpico. Gli estratti del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di martedì 26 maggio 2026 hanno rivelato numeri vincenti e quote.

Un uomo di 60 anni è stato colpito a un dito mentre lavorava nei campi e, a causa del possibile rischio di reazioni allergiche, è stato ricoverato in ospedale.

Intanto, a Roma, il tempo continuerebbe a essere cattivo per i prossimi 40 giorni secondo la tradizione popolare. La Coppa Italia è stata sospesa a causa del fumo all'Olimpico e gli estratti del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di martedì 26 maggio 2026 hanno rivelato numeri vincenti e quote. Diletta Leotta ha mostrato la sua villa da sogno sul Garda, mentre Belen Rodriguez è stata portata in ospedale per un malore.

Mamma e figlia sono state avvelenate con la ricina e la zia Isuccia è stata convocata in questura. La pista di una 'donna diabolica' sta emergendo. La chirurga italiana rientrata dal Congo ha operato un bimbo sospetto positivo per Ebola. A Milano, è morto un uomo in una rissa e gli arbitri sono stati oggetto di critiche per errori di punteggio e dismissioni.

Angelina Mango ha cambiato look e Vladimir Luxuria ha parlato di bullismo. Rossella Erra ha raccontato di essere stata insultata e minacciata. Belen Rodriguez è stata dimessa dal Policlinico e Stefano De Martino non la lascia sola. Diesel è stato venduto a 20 centesimi al litro e gli automobilisti hanno fatto scorta con le taniche.

La difesa di Sempio ha rimesso in discussione l'aggressione. L'ipertensione, il diabete e il colesterolo sono un problema per i bimbi già a 10 anni a causa di junk food e smartphone. La mamma e la figlia avvelenate con la ricina sono state convocate in questura. La pista di una 'donna diabolica' sta emergendo.

Jannik Sinner gioca al Roland Garros e Armando Cipolloni è diventato sindaco di Marcetelli con 35 voti. La nota ufficiale ha dichiarato il fallimento di Allegri, Furlani, Moncada e Tare. Un ragazzo di 22 anni è stato fermato a Reggio Emilia per preparare un attentato per lo Stato islamico. Bakari Sako è stato ucciso a Taranto e l'ambulanza non si è fermata.

Le case vacanze inesistenti in affitto sui social hanno ingannato oltre mezzo milione di persone e più di 1.600 vittime. Andrea Sempio ha subito una perizia sul suo piede e la difesa ha rimesso in discussione l'aggressione





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