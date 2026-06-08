Meteo, in arrivo l'anticiclone subtropicale: prima ondata di calore con picchi fino a 37°C

L'analisi meteo per la nuova settimana mostra il passaggio da una fase ancora instabile al Nord a un periodo anticiclonico più caldo e stabile. Le temperature saliranno progressivamente, raggiungendo picchi di 37°C al Sud nel weekend.

La nuova settimana inizia con una situazione meteorologica in evoluzione verso condizioni più stabili e calde su gran parte dell'Italia. Fino a mercoledì 10 giugno persisterà una certa instabilità al Nord a causa di correnti atlantiche, con rovesci e temporali sulle Alpi e le Prealpi.

Da giovedì si prevede il rafforzamento dell'anticiclone subtropicale, con tempo progressively più soleggiato e temperature in netto aumento. L'ondata di calore potrebbe portare valori fino a 37°C nel fine settimana, in attesa dell'estate astronomica. Di seguito la previsione dettagliata giorno per giorno





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