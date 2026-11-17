Previsioni meteo Italia dal 18 al 22 novembre: forti venti di Libeccio, mareggiate e nevicate sopra i 1700 metri. Temperature in calo e piogge diffuse.

Il forte vento di Libeccio continua a imperversare su gran parte dell'Italia, caratterizzando la settimana che va dal 18 al 22 novembre con condizioni meteorologiche molto variabili. Le raffiche raggiungono intensità di burrasca sui crinali appenninici, sulle coste liguri e tirreniche, mentre la fascia adriatica registra venti di caduta più miti ma temperature ancora superiori alle medie stagionali. L'attenzione è concentrata sulle intense raffiche, sulle mareggiate che colpiscono i litorali esposti e sulle nuove precipitazioni che colpiranno settori già saturi dall'umidità.

Cronaca meteorologica del 18 novembre

Mercoledì 18 novembre porterà una temporanea attenuazione dei fenomeni pluviometrici su gran parte del Centro-Nord, offrendo condizioni più asciutte rispetto ai giorni precedenti. La situazione climatica rimane delicata solo nella Valle d'Aosta occidentale, dove le nevicate sono attese oltre i 1700 metri di quota con accumuli previsti tra i 15 e i 25 centimetri. Sul basso Tirreno il tempo sarà a tratti instabile, con piogge concentrate che potranno raggiungere i 10-20 millimetri in ventiquattr'ore.

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Il Libeccio soffierà con forza, generando raffiche di burrasca tra i 60 e gli 80 chilometri orari. I mari risulteranno agitati a ponente, con onde alte tra 2,5 e 3,5 metri, corrispondenti allo stato 5 della Scala Douglas. Si prevedono mareggiate sulla Liguria di Levante e sulle coste tirreniche fino alla Toscana, mentre gli altri bacini saranno molto mossi con onde tra 1,5 e 2,5 metri. Le temperature minime varieranno tra i 6-10°C al Nord e i 15-19°C al Centro-Sud, mentre le massime oscilleranno tra i 12-16°C al Nord, 17-21°C al Centro e 21-25°C al Sud e sulle Isole Maggiori.

Perturbazione intensa per Giovedì 19 Novembre

Giovedì 19 novembre una nuova perturbazione determinerà un tempo molto perturbato al Nord, al Centro, sulla Campania, sulla Sardegna e localmente sulla Calabria tirrenica. Si prevedono piogge diffuse con quantità comprese tra i 20 e i 35 millimetri in ventiquattr'ore, con punte locali di 45-60 millimetri sui rilievi settentrionali toscani e appenninici. Nella Valle d'Aosta cadrà neve oltre i 1800-2000 metri, con accumuli previsti tra i 25 e i 40 centimetri, ancora assenti sugli Appennini.

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Il Libeccio manterrà intensità forte, con raffiche di burrasca tra i 65 e gli 85 chilometri orari, mantenendo agitati i mari occidentali con onde alte fino a 4 metri. Le mareggiate colpiranno le coste esposte, mentre gli altri bacini saranno molto mossi con onde tra 1,5 e 2,5 metri. Le temperature risentiranno del passaggio del fronte, con valori fino a 5-6°C oltre la norma al Sud. Le minime saranno di 6-10°C al Nord e 15-19°C al Centro-Sud, mentre le massime varieranno tra i 12-15°C al Nord, 16-20°C al Centro, 21-23°C sulla Sardegna e 25-26°C sulla Sicilia, con punte di 27°C a Siracusa e 25°C a Catania.

Miglioramento a Venerdi e Stabilita a Sabato

Venerdi 20 novembre si registrerà un generale miglioramento del cielo, con nuvolosità scarsa quasi ovunque. Fanno eccezione la Valle d'Aosta e il basso Tirreno, dove si prevedono residui piovaschi di 5-15 millimetri in ventiquattr'ore e deboli nevicate oltre i 1600-1800 metri sulle Alpi con accumuli di 5-10 centimetri. Persisteranno forti venti occidentali di Libeccio e Ponente, con raffiche tra i 50 e i 65 chilometri orari e mari molto mossi a ponente con onde alte tra 1,5 e 2,5 metri.

Sabato 21 novembre prevarrà la stabilità atmosferica, con ampie schiarite su gran parte della Penisola. Sono previsti isolati piovaschi di 5-10 millimetri in Campania e spruzzate di neve sulle Alpi occidentali oltre i 1800 metri, assenti sugli Appennini. I venti occidentali si attenueranno fino a raggiungere i 35-45 chilometri orari, mentre i mari saranno molto mossi con onde in scaduta alte tra 1,5 e 2 metri. Le temperature massime saliranno leggermente, attestandosi sui 12-16°C al Nord, 16-19°C al Centro e 18-21°C al Sud.

Nuovo impulso Atlantico per Domenica 22 Novembre

Domenica 22 novembre, secondo gli scenari probabilistici, un nuovo impulso atlantico porterà tempo instabile su gran parte del Paese. Si prevedono piogge sparse con quantità comprese tra i 10 e i 25 millimetri in ventiquattr'ore. Le nevicate torneranno sulle Alpi oltre i 1500 metri con accumuli di 10-20 centimetri e sugli Appennini oltre i 1700-1900 metri con 5-10 centimetri.

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I venti soffieranno da meridione con intensità tra i 40 e i 55 chilometri orari, mantenendo i mari molto mossi con onde alte tra 1,5 e 2,5 metri. Le temperature subiranno un lieve calo, restando nelle medie del periodo, con massime previste tra i 10-14°C al Nord, 14-17°C al Centro e 17-20°C al Sud. Riguardo alla valutazione delle criticità idrogeologiche, idrauliche e di burrasca, si raccomanda la consultazione dei bollettini ufficiali diramati dalla Protezione Civile.