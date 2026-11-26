Il quadro meteorologico cambia tra fine settimana e inizio dicembre 2026. Schiarite al Nordovest, mentre al Sud persistono nubi, piogge e il rischio frane.

Il quadro meteorologico in Italia è destinato a subire una trasformazione significativa tra il fine settimana e l'inizio di dicembre 2026. Questa evoluzione segue le intense perturbazioni che hanno colpito il Paese nelle ore precedenti, causando ingenti danni alle infrastrutture e disagi alla popolazione. I dati più recenti indicano un progressivo miglioramento nelle regioni settentrionali, contrapposto a una persistente instabilità nel Centro-Sud. La Protezione Civile e i meteorologi monitorano costantemente la situazione per emettere avvisi mirati. La regione che ha registrato i picchi di precipitazioni più elevati è la Calabria Ionica, seguita da aree del Friuli Venezia Giulia e del Lazio.

Condizioni Meteo al Nord e Centro Italia

Secondo gli aggiornamenti forniti dalla Protezione Civile, il ramo principale della perturbazione sta influenzando prevalentemente il Nord-Est del Paese. Nuvolosone e piogge interessano il Veneto orientale e il Friuli Venezia Giulia, con accumuli previsti fino a 50 mm sul Pordenonese. Si tratta di quantitativi idrici consistenti che saturano già i terreni, aumentando il rischio idrogeologico nelle zone collinari. Contemporaneamente, sulle Alpi orientali le precipitazioni cadono sotto forma di neve a partire dai 700 metri di quota. Questa dinamica atmosferica è determinata dall'azione di correnti fredde orientali che alimentano l'area depressionaria in movimento.

Also read Sondaggio Italia novembre 2026: FdI in testa, Governo Meloni in crisi

Parallelamente, nel Nord-Ovest si prevedono ampie schiarite che permetteranno un rapido riassodamento del territorio colpito dalle precedenti ondate di maltempo. Tuttavia, le piogge residue non mancano del tutto, interessando ancora il Friuli Venezia Giulia e la Romagna. Più a est, fenomeni moderati sono attesi tra Marche, Umbria e Abruzzo. La Protezione Civile ha richiesto estrema cautela alle amministrazioni locali di queste province, considerando che il suolo è già compromesso dalle intense precipitazioni delle ultime ore. Il passaggio del fronte perturbativo sta rallentando, ma l'umidità residua mantiene alta l'umidità atmosferica.

Emergenza Idrogeologica al Sud e Campagna

La situazione al Sud presenta criticità ancora più complesse e pericolose. La linea temporalesca ha causato gravi allagamenti sulla Calabria Ionica, dove sono stati registrati oltre 50 mm di pioggia a Guardavalle Marina. Il Comune di Caulonia ha segnalato disagi diffusi alla circolazione stradale e ai servizi essenziali, costringendo le autorità a predisporre piani di emergenza. Il fronte temporalesco si è poi spostato verso il Salento, continuando a scaricare pioggia intensa. Il territorio pugliese, già fragile sotto il profilo geologico, rischia il cedimento di versanti già instabili per la saturazione delle falde.

Advertisement

Nella notte, forti temporali hanno provocato frane nel Frusinate e allagamenti nel Napoletano. La regione Lazio è stata colpita da eventi estremi che hanno interrotto i collegamenti viari principali. In serata sono attesi nuovi temporali in Campania, dove il cielo resterà coperto e le piogge deboli prevarranno soprattutto sui versanti tirrenici. Le previsioni non indicano un immediato miglioramento per queste aree, a causa della permanenza di condizioni bariche sfavorevoli. Le squadre della Protezione Civile sono in movimento per garantire l'assistenza necessaria alle comunità colpite. La priorità è messa in sicurezza delle abitazioni a rischio e dei nuclei familiari isolati.

Previsioni e Prossimi Passi Istituzionali

L'area depressionaria, alimentata da correnti fredde orientali, continuerà a determinare tempo a tratti instabile sulle regioni adriatiche e al Meridione d'Italia. Questo significa che il maltempo non si esaurirà immediatamente con il tramonto, ma protrarrà le sue conseguenze fino ai primi giorni di dicembre 2026. I meteorologi prevedono che solo verso l'inizio della nuova stagione invernale si assisterà a un netto miglioramento delle condizioni atmosferiche. Nel frattempo, il rischio di nuovi eventi alluvionali rimane alto. Le autorità locali sono state invitate a tenere le squadre di pronto intervento in massima allerta.

La Protezione Civile monitora costantemente l'evoluzione della perturbazione per aggiornare le allerte meteo. Si raccomanda alla cittadinanza di seguire le indicazioni delle autorità competenti e di evitare spostamenti non necessari nelle zone a maggior rischio. In particolare, gli utenti della viabilità regionale e provinciale devono prestare la massima attenzione alle segnaletiche e ai divieti di transito. La situazione è fluida e in continuo cambiamento, richiedendo una vigilanza costante da parte di tutti i soggetti coinvolti nella gestione dell'emergenza meteo. La collaborazione tra cittadini e istituzioni resta fondamentale per superare questa fase critica con la massima sicurezza.