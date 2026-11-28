Il meteo Italia per il 29 novembre vede l'arrivo dell'anticiclone con stabilità e nebbia in Pianura Padana. Temperature basse e venti forti sull'Adriatico.

La situazione meteorologica in Italia subisce un cambiamento significativo con l'uscita dalla fase perturbata tipica della fine dell'autunno. Il paese entra sotto l'influenza di un sistema anticiclonico che garantirà una prevalente stabilità atmosferica nelle prossime giornate. Mattia Gussoni, meteorologo de iLMeteo.it, conferma che questo assetto determinerà condizioni di cielo generalmente sereno, sebbene la temperatura non risentirà di un significativo aumento termico.

Stabilità atmosferica e nebbia in pianura

Il nucleo dell'anticiclone non porterà aria mite, poiché manterrà le temperature su valori contenuti a causa del continuo scorrimento di correnti nord-orientali lungo il suo bordo orientale. Questa dinamica atmosferica favorirà la formazione di foschie e banchi di nebbia mattutini lungo la Pianura Padana e temporanee velature di passaggio in altre aree. La stabilità è la parola chiave per la giornata di Domenica 29 Novembre, caratterizzata da venti settentrionali che si rafforzeranno nelle ore centrali della giornata.

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Previsioni per il 29 Novembre e temperature

Al mattino dell'29 Novembre, residui piovaschi di 1-5 mm/24h interesseranno la Puglia meridionale, la Calabria ionica e la Sicilia settentrionale. Questi fenomeni saranno in esaurimento entro il pomeriggio, lasciando il posto a cieli più schiariti. La neve sarà assente su Alpi e Appennini, mentre i venti soffieranno su 20-30 km/h con raffiche forti fino a 50-60 km/h lungo il versante adriatico, lo Ionio e la Liguria. Il Mare Adriatico, il Mar Ionio e il Mar Ligure risulteranno mossi o molto mossi con altezza d'onda di 1-2 metri.

Le temperature minime registreranno valori freddi, soprattutto nelle zone interne. Sulle pianure del Nord e nelle vallate interne del Centro si prevedono diffuse gelate notturne. Sulle coste meridionali e delle Isole Maggiori, invece, le temperature saranno più miti. Le massime si attesteranno su 8-10°C nelle aree della Pianura Padana con foschie persistenti e su 11-12°C sui settori soleggiati del Nord.

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Evoluzione meteorologica per il 30 Novembre

La giornata del 30 Novembre trascorrerà con condizioni simili alle precedenti nei bassi strati, con nebbie mattutine e nubi basse sulla Pianura Padana e nelle valli interne del Centro. A fronte di cieli sereni in montagna, annuvolamenti più compatti interesseranno le regioni adriatiche e l'estremo Sud, senza precipitazioni significative. La neve rimarrà assente su Alpi e Appennini per l'intero arco della giornata.

I venti soffieranno su 20-30 km/h lungo il versante adriatico e lo Ionio. Il Mare Adriatico e il Mar Ionio saranno mossi con onde di 1-1,5 metri, tendenti a poco mossi entro sera. Le temperature minime si attesteranno tra -2 e 1°C in Pianura Padana e nelle vallate interne del Centro con nuove gelate diffuse. Sui litorali centrali si registreranno 5-8°C, mentre nelle zone interne del Sud si avranno 4-7°C e sulle coste meridionali e insulari 9-12°C.

Prospettive per il 1 e 2 Dicembre

Martedì 1 Dicembre l'alta pressione continuerà a garantire stabilità, mentre annuvolamenti più compatti porteranno isolati piovaschi di 1-5 mm/24h tra Puglia e Calabria. La neve sarà assente su Alpi e Appennini. I venti di Tramontana e Grecale soffieranno su 10-20 km/h con mari poco mossi e onde di 0,5-1 metro. Le temperature minime si porteranno tra -3 e 1°C al Nord e nelle valli interne del Centro.

Le massime del primo dicembre si attesteranno su 6-8°C in Pianura Padana nebbiosa e su 9-11°C sul Nord soleggiato. Al Centro si prevedono 9-11°C nell'entroterra e 12-14°C lungo le coste centrali. Nel Sud le temperature varieranno tra 11-13°C nelle zone interne e 14-16°C sui litorali meridionali e delle Isole Maggiori. Al fine settimana, la fase fredda e asciutta proseguirebbe, con il nucleo più gelido confinato sull'Europa orientale e sui Balcani. Isolati piovaschi potrebbero ancora interessare Puglia e Calabria Mercoledì 2 Dicembre.

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Gestione delle criticità e bollettini ufficiali

Riguardo alla valutazione delle criticità idrogeologiche e idrauliche, nonché di quelle connesse alle raffiche di burrasca e allo stato del mare, si rimanda alla consultazione dei bollettini ufficiali diramati dalla Protezione Civile. Il tempo al Nord nei prossimi giorni mostrerà prevalenza di sole con foschie o banchi di nebbia mattutini in Pianura Padana e diffuse gelate all'alba. Al Centro cieli sereni o poco nuvolosi con gelate mattutine nelle vallate interne. Al Sud e sulle Isole residui piovaschi mattutini in esaurimento dal pomeriggio.