Meteo Italia 4-9 Novembre: Previsioni e Temperature Regionali

Previsioni meteo per l'Italia dal 4 al 9 novembre: schiarite al Nord, piogge sparse al Centro-Sud e temperature in linea con le medie stagionali fino a domenica.

Il panorama sinottico sul bacino del Mediterraneo sta attraversando una fase di transizione significativa che influenzerà le condizioni atmosferiche della Penisola nei prossimi giorni. Un nuovo vortice depressionario si sta allontanando definitivamente verso la Grecia, il Mare Egeo e la Turchia, mentre una nuova circolazione ciclonica in quota tende ad approfondirsi tra la Francia meridionale e la Spagna orientale.

Questa specifica configurazione atmosferica convoglierà un flusso di correnti umide meridionali nei medi e bassi strati verso i settori nord-occidentali della Penisola e la Sardegna. Di conseguenza, si manterranno condizioni di tempo variabile ma complessivamente asciutto su gran parte d'Italia, con temperature stabili e in linea con le medie climatologiche del periodo autunnale.

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Previsioni Meteo Mercoledi 4 Novembre

Nella giornata di mercoledì 4 novembre si registreranno ampie schiarite su gran parte del territorio nazionale, con nuvolosità più estesa nel corso del pomeriggio. Modesti addensamenti associati a precipitazioni deboli e isolate interesseranno il Piemonte occidentale, con valori fino a 5-10 mm/24h a ridosso dei rilievi e circa 5 mm a Cuneo. Anche la Sardegna orientale riceverà 5-10 mm/24h, insieme a residui banchi nuvolosi lungo il medio Adriatico, con circa 5 mm a Rimini.

Sull'arco alpino occidentale si verificheranno deboli nevicate oltre i 1400-1500 metri di quota, con accumuli al suolo contenuti e inferiori a 2-5 cm sui crinali di confine. La ventilazione risulterà debole o a tratti moderata, con raffiche fino a 20-25 km/h tra Mar Ligure e Alto Adriatico, raggiungendo circa 25 km/h a Trieste. I mari si presenteranno mossi con onde comprese tra 0,7 e 1,2 metri.

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Andamento Climatico Giovedi 5 Novembre

Il 5 novembre la depressione iberica favorirà un'accentuazione della copertura nuvolosa e dei fenomeni precipitativi. Piogge a carattere sparso interesseranno la Sardegna orientale con 10-20 mm/24h, circa 10 mm a Nuoro, e la Sicilia orientale e meridionale con 10-20 mm/24h, circa 15 mm a Catania. Fenomeni deboli o localmente moderati bagneranno anche Piemonte e Valle d'Aosta con 5-15 mm/24h, circa 10 mm a Cuneo.

Il tempo rimarrà in prevalenza soleggiato su Nord-Est, versante adriatico e regioni meridionali peninsulari. La ventilazione si disporrà dai quadranti meridionali con raffiche stimate tra 40 e 50 km/h sui canali marittimi e sul Mar Ligure, con picchi fino a 30 km/h a Savona. Si prevedono condizioni di mare fino a molto mosso al largo, con un'altezza d'onda significativa tra 1,3 e 1,8 metri.

Precipitazioni e Venti Venerdì e Sabato

Venerdì il sistema frontale atlantico raggiungerà la Penisola, portando precipitazioni sparse su Liguria e Piemonte con 5-15 mm/24h, circa 10 mm a Cuneo, e sulla Sicilia con 10-20 mm/24h, circa 15 mm a Catania. Si prevedono inoltre piovaschi isolati lungo la fascia tirrenica centro-meridionale con 5-10 mm/24h. Sabato lo stesso fronte si attarderà al Centro-Sud, con rovesci sulla Toscana (5-15 mm/24h, circa 10 mm a Grosseto e Livorno) e deboli piovaschi tra Umbria, Lazio ed Emilia-Romagna (2-5 mm/24h).

Si prevedono residue piogge tra Campania e Calabria con 5-10 mm/24h. I venti risulteranno moderati con raffiche comprese tra 20 e 35 km/h. Da domenica è previsto l'allontanamento definitivo del sistema con un generale miglioramento, ampi spazi soleggiati su tutta la Penisola e temperature stabili nelle medie autunnali.

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Distribuzione Termica e Minime Massime

Le temperature si attesteranno in linea con le medie climatologiche del periodo. In pianura al Nord i valori oscilleranno tra 5-8°C di minima e 13-16°C di massima. Al Centro le temperature varieranno tra 9-12°C di minima e 17-20°C di massima. Al Sud e sulle Isole le minime stazioneranno tra 13 e 16°C con massime diurne comprese tra 19 e 22°C.

Nella giornata di mercoledì, le massime in pianura al Nord saranno sui 13-16°C. Al Centro si prevedono massime fino a 19-20°C a Roma, mentre al Sud e sulle Isole le massime raggiungeranno 21-22°C a Siracusa e Cagliari con ventilazione moderata e raffiche fino a 25 km/h. Giovedì le massime al Centro saranno sui 18-19°C, mentre al Sud si potranno raggiungere 21°C a Cagliari.