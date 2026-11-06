Meteo Italia 6-8 novembre: perturbazione, vortice polare e previsioni

Dal 2 all'8 novembre temperature sotto la media e piogge diffuse. Il vortice polare indebolito potrebbe alterare l'inverno. Scopri le previsioni dettagliate per le regioni italiane.

Il freddo intenso che ha caratterizzato l'inizio di novembre in Italia potrebbe avere i giorni contati, ma prima del ritorno a condizioni più miti bisognerà affrontare una nuova perturbazione atlantica destinata a portare piogge e rovesci fino al weekend del 7 e 8 novembre. Nel frattempo, a migliaia di chilometri di distanza, sopra il Polo Nord, si sta verificando un fenomeno atmosferico particolarmente insolito: il vortice polare sta indebolendosi con un anticipo che, se confermato dalle osservazioni, potrebbe stabilire un nuovo primato storico. Questo scenario meteorologico complesso richiede un'analisi dettagliata delle previsioni per le prossime settimane.

Dettagli Core e Meccanismo Atmosferico

Secondo le previsioni dell'Aeronautica Militare, nella settimana dal 2 all'8 novembre le temperature risultano generalmente inferiori alla media su tutta Italia, con anomalie più marcate lungo la dorsale appenninica e nelle aree circostanti. La causa principale è una circolazione di aria fredda di origine polare che ha interessato l'Europa e il Mediterraneo centro-orientale, coinvolgendo soprattutto il Centro-Sud. La distribuzione delle precipitazioni è però tutt'altro che uniforme su tutto il territorio nazionale.

Also read Buddy, l'horror folle di Casper Kelly arriva in Italia dal 2 dicembre

Le proiezioni dell'Aeronautica Militare indicano quantitativi inferiori alla norma al Nord, sulle regioni centrali tirreniche, in Umbria, nella Sardegna occidentale e in Campania. Piogge superiori alle medie del periodo sono invece previste soprattutto in Sicilia, lungo le coste di Abruzzo, Molise e Puglia e sui versanti ionici di Basilicata e Calabria. A complicare la situazione è arrivata una nuova perturbazione atlantica che sta rallentando il normale scorrere dei tempi meteorologici.

Vortice Polare e Anomalie Strategiche

Il vortice polare stratosferico sta attraversando una fase di forte indebolimento, segnando una deviazione significativa dalla normalità stagionale. Si tratta di una vasta circolazione di venti che si sviluppa attorno al Polo Nord a circa 30 chilometri di altezza e che normalmente, durante l'autunno, tende a rafforzarsi con il progressivo raffreddamento delle regioni polari. Quest'anno potrebbe accadere il contrario, con impatti potenzialmente significativi sulla stabilità climatica.

Advertisement

Le simulazioni meteorologiche indicano un rallentamento così marcato dei venti occidentali da rendere possibile una loro inversione nella prima metà di novembre. In sostanza, i venti che normalmente soffiano da ovest verso est attorno al Polo potrebbero temporaneamente cambiare direzione. Questo meccanismo atmosferico unico potrebbe influenzare l'evoluzione dell'inverno, rendendo le previsioni meno lineari rispetto agli anni precedenti e richiedendo un monitoraggio costante da parte degli esperti del settore.

Misura Impatto Reale e Prospettive

Per la giornata di venerdì 6 novembre si prevedono piogge sparse al Nordovest, in estensione alla Lombardia e all'Emilia, e, in serata, al Veneto occidentale e alla Romagna. Sulle Alpi occidentali è prevista neve a partire da 1.700-1.900 metri di quota, mentre sulle Alpi lombarde i fiocchi sono attesi generalmente oltre i 2.000 metri. Al Centro la perturbazione interesserà inizialmente le coste di Toscana e Lazio, per poi raggiungere le zone interne e, più attenuata, il versante adriatico.

Al Sud le precipitazioni coinvolgeranno dapprima la Sicilia, per estendersi alla Campania e successivamente alla Basilicata, all'alta Puglia e all'alta Calabria. Sabato il fronte perturbato continuerà a spostarsi verso est, con piogge ancora possibili sull'Emilia-Romagna, sulle regioni centrali e sul basso Tirreno. Al Nord dovrebbe invece cominciare un miglioramento significativo rispetto alle condizioni attuali, riducendo i disagi per la viabilità.

Previsioni Future e Cambiamenti Climatici

Domenica 8 novembre le schiarite diventeranno più ampie al Nord e in parte del Centro, mentre gli ultimi fenomeni si concentreranno sulle regioni meridionali, attenuandosi progressivamente nel corso della giornata. Per le temperature non sono previste variazioni particolarmente importanti durante il fine settimana, ma la vera svolta dovrebbe arrivare nei giorni successivi, portando un leggero rialzo termico. Nella settimana dal 9 al 15 novembre l'irruzione di aria fredda orientale dovrebbe esaurirsi, lasciando spazio a correnti occidentali più umide ma anche più temperate.

Advertisement

Le temperature potrebbero così tornare superiori alla media sulle isole maggiori, sulle regioni tirreniche, in Umbria e lungo l'Appennino, mentre sul resto della penisola si riporterebbero su valori tipici del periodo. Il rialzo termico non coinciderà necessariamente con un miglioramento generalizzato del tempo, poiché il ritorno delle correnti atlantiche potrebbe favorire nuove precipitazioni. Le proiezioni diventano ancora più interessanti guardando alla seconda metà del mese, quando sarà possibile un ulteriore aumento delle temperature con valori superiori alla media su tutto il territorio nazionale.