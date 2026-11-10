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Meteo Italia, allerta gialla per piogge intense e nubifragi al Centro-Nord

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Meteo Italia, allerta gialla per piogge intense e nubifragi al Centro-Nord
Protezione Civile · Meteo Italia · Allerta Gialla
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Una perturbazione porta forti piogge al Centro-Nord. Ecco le regioni a rischio allerta gialla, le ore di peggioramento e le previsioni della Protezione Civile per i prossimi giorni.

Una vasta perturbazione atmosferica sta attraversando la Penisola italiana, causando l'intensificazione delle piogge e la formazione di fenomeni localmente molto intensi. Il peggioramento meteorologico colpisce in modo particolare le regioni del Centro e del Nord, con un focus specifico lungo il versante tirrenico. Le aree più esposte a rischi idrogeologici e alla possibilità di nubifragi violenti saranno quelle centrali e settentrionali.

Previsioni per il Centro-Nord e le regioni a rischio

Le previsioni meteo indicano piogge e rovesci, talvolta intensi, che interesseranno prevalentemente la Liguria e l'Emilia-Romagna. Su Lombardia e Triveneto, invece, i fenomeni dovrebbero risultare meno significativi rispetto alle altre zone. Sulle restanti aree settentrionali si osserverà una maggiore variabilità: qualche piovasco è possibile nelle prime ore della giornata, ma le precipitazioni tenderanno a esaurirsi progressivamente.

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In serata, le piogge si attenueranno a partire dai settori occidentali. Il Centro presenterà condizioni più instabili, con precipitazioni diffuse soprattutto sulle regioni tirreniche, sull'Umbria e sulle Marche. La Toscana è indicata come l'area maggiormente esposta ai fenomeni più intensi, in particolare nella parte settentrionale della regione, dove i temporali potranno assumere carattere di violenza.

Stato dell'allerta e zone interessate

La Protezione civile ha diramato allerte specifiche per diverse aree del Paese a seguito del peggioramento. In Molise, l'allerta gialla riguarda l'Alto Volturno e il Medio Sangro. In Umbria, il livello di attenzione interessa le aree del Chiascio-Topino, dell'Alto Tevere e del Trasimeno-Nestore.

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L'allerta gialla è stata inoltre segnalata in diversi territori di Emilia-Romagna, Lazio, Marche e Toscana. In Emilia-Romagna sono interessate la Montagna emiliana centrale, la Montagna romagnola, l'Alta collina piacentino-parmense e la Montagna bolognese. Nel Lazio l'allerta riguarda i Bacini Costieri Sud, i Bacini di Roma e i Bacini Costieri Nord.

Nelle Marche è coinvolta l'area Marc-4, mentre in Toscana le zone interessate sono Serchio-Garfagnana-Lima, Lunigiana, Serchio-Lucca e Versilia. In Abruzzo il quadro sarà più variabile, con la possibilità di brevi e isolati episodi di pioggia nel corso della giornata. Qualche precipitazione potrà interessare anche Campania e Puglia.

Situazione al Sud e nelle isole

In serata, le piogge potrebbero raggiungere anche la parte settentrionale della Calabria tirrenica. Sulle due isole maggiori, Sicilia e Sardegna, il tempo dovrebbe mantenersi più stabile. Prevale un'alternanza di nubi e schiarite, senza precipitazioni significative che potrebbero causare disagi o eventi meteorologici estremi.

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