Un promontorio anticiclonico lascia spazio a una nuova saccatura atlantica. Sabato asciutto, Domenica neve in quota e pioggia diffusa con picchi di 80 mm.

Un temporaneo promontorio anticiclonico garantisce un Sabato prevalentemente asciutto su gran parte d'Italia, ma già dalla notte l'affondo di una nuova saccatura atlantica da ovest piloterà una perturbazione intensa per Domenica. Questo evento segna la fine di un breve periodo di stabilità e inaugura una fase di forte instabilità atmosferica che interesserà principalmente il versante tirrenico e le regioni settentrionali.

La situazione meteo risulterà divisa in due fasi distinte nel corso del fine settimana. Si prevede un anticipo d'inverno sulle Alpi grazie a nuove nevicate fino a quote medie e localmente intorno ai 1000 metri. Le temperature subiranno un calo significativo, con le minime che scenderanno fino a valori prossimi allo zero sulle pianure del Nord, accompagnate da locali gelate notturne.

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Sabato: Condizioni di Stabilità Temporanea

La giornata di Sabato vedrà il tempo mantenersi asciutto e prevalentemente soleggiato lungo tutto il versante adriatico, al Sud e sulle Isole Maggiori. Sul versante tirrenico, invece, si osserverà una nuvolosità a tratti in aumento, con la formazione di banchi di nebbia o foschie dense localmente persistenti sulla Pianura Padana centro-orientale. Alcuni addensamenti sono previsti sui settori alpini occidentali della Valle d'Aosta, ma in temporanea attenuazione e senza fenomeni significativi.

La neve risulterà assente su tutto l'arco alpino e lungo la dorsale appenninica durante questa giornata. Soffieranno venti forti dai quadranti occidentali di Ponente e Maestrale con raffiche di 50-70 km/h su Toscana e settori tirrenici e appenninici del Centro-Sud, specie al mattino. Nei restanti settori del Centro-Sud e sulle Alpi occidentali, i venti saranno localmente forti di 40-50 km/h, con un'attenuazione generale nel corso della serata fino a 20-30 km/h.

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I mari risulteranno molto mossi sui bacini occidentali e meridionali con onde di 1,5-2,5 metri. Localmente agitati al mattino il Mar Ligure e il Tirreno centro-settentrionale, con onde di 2,5-3 metri, pari allo stato 5 della Scala Douglas. La moto ondoso sarà in graduale attenuazione dal pomeriggio, mentre l'Adriatico risulterà mosso con onde di 1-1,25 metri. Le temperature minime saranno di 1-5°C sulle pianure del Nord, 4-8°C nelle zone interne del Centro e 10-15°C lungo i litorali, al Sud e sulle Isole Maggiori.

Domenica: Saccatura Atlantica e Precipitazioni Intense

La perturbazione si intensificherà rapidamente nel corso di Domenica, a partire dalla notte sul fianco occidentale. Le piogge colpiranno inizialmente Liguria e Toscana, estendendosi rapidamente nel corso della giornata a tutto il Nord. Si prevedono piogge diffuse e localmente intense con quantificativi di 25-45 mm/24h e picchi fino a 60-80 mm/24h su Liguria di Levante, Alta Toscana e settori prealpini.

Dal pomeriggio, precipitazioni moderate di 10-25 mm/24h raggiungeranno Umbria e Lazio fino alla Campania e localmente la Calabria tirrenica. Il versante adriatico resterà più asciutto e riparato con variabilità e isolati piovaschi di 1-5 mm/24h. Le schiarite serali arriveranno presto al Nord-Ovest, ma le condizioni rimarranno critiche sulle zone colpite direttamente dall'affondo atlantico.

Neve Abbondante e Vento in Rafforza

Torneranno nevicate intense e abbondanti su tutto l'arco alpino, rappresentando un vero anticipo d'inverno prezioso per i ghiacciai e gli impianti sciistici. La quota neve scenderà fino a 1000-1200 metri con locali fiocchi fino a 800-900 metri. Gli accumuli saranno di 30-50 cm, con punte fino a 60-80 cm oltre i 2000 metri. La neve imbiancherà anche gli Appennini settentrionali oltre i 1400-1600 metri con 10-20 cm e i rilievi appenninici centrali oltre i 1700-1900 metri con 5-10 cm.

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Il Libeccio rinforzerà nuovamente con raffiche forti o di burrasca di 60-80 km/h su Liguria, Toscana, Sardegna, regioni tirreniche e dorsale appenninica. Questo sarà seguito in serata dall'irruzione di venti tesi di Maestrale sui bacini occidentali. Il Mar Ligure, il Mare di Sardegna e il Tirreno settentrionale risulteranno molto mossi o localmente agitati con onde di 2,5-3,5 metri, pari allo stato 5 della Scala Douglas. Gli altri bacini occidentali e meridionali saranno molto mossi con onde di 1,5-2,5 metri, mentre l'Adriatico resterà mosso con onde di 1-1,25 metri.

Prospettive per la Prossima Settimana

Lunedì e Martedì si aprirà una fase più stabile con tempo prevalentemente soleggiato e asciutto su gran parte del Paese. Saranno presenti solo residui addensamenti sui confini alpini con deboli nevicate oltre gli 800-1000 metri. Gli accumuli saranno di 5-10 cm nella giornata di Lunedì, con qualche nube sparsa sul medio-basso versante tirrenico e adriatico. Il protagonista del periodo sarà ancora il vento, con raffiche molto forti di Maestrale fino a 60-70 km/h su buona parte del Centro-Sud e soprattutto sulla Sardegna.

Le temperature minime raggiungeranno valori fino a 0-3°C sulle pianure del Nord, con locali gelate a fronte di massime di 10-13°C al Nord. Nelle zone interne del Centro si prevedono massime di 11-13°C, mentre sui litorali centrali le temperature saliranno a 14-16°C. Al Sud e sulle Isole Maggiori, le massime oscilleranno tra 15-19°C, segnalando un lieve miglioramento termico nelle aree meridionali nonostante la perturbazione del weekend.