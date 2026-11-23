Arriva un fronte perturbato dal Nord Atlantico. Da mercoledì piogge intense e neve sulle Alpi, seguite da Bora e Grecale. Ecco le previsioni per la settimana.

Un nuovo impulso perturbativo originario del Nord Atlantico sta per modificare radicalmente lo scenario climatico sull' Italia. Dopo una fase di relativa stabilità che caratterizzerà il martedì, l'arrivo di una saccatura nord-atlantica provocherà la formazione di un minimo depressionario sottovento alle Alpi, collocandosi strategicamente tra il Mar Ligure e l'alto Tirreno. Questo evento atmosferico darà avvio, a partire dal mercoledì, a una fase perturbata destinata a evolversi verso sud-est in una circolazione fredda adriatica, con il suo culmine previsto tra venerdì e sabato.

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Secondo le analisi di Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, la settimana sarà chiaramente scandita da precipitazioni abbondanti e da copiose nevicate sulle Alpi, in particolare durante le giornate di mercoledì e giovedì. A queste si accompagneranno venti di burrasca, specifici Bora e Grecale, lungo tutto il versante adriatico del paese, segnando un netto cambio di rispetto alle condizioni iniziali.

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Il martedì il tempo si manterrà prevalentemente asciutto e soleggiato su gran parte del Centro-Nord e sulle Isole Maggiori. L'eccezione riguarda la Calabria meridionale, dove si registreranno addensamenti nuvolosi con piogge sparse di 5-10 mm/24h, e un aumento della nuvolosità al Nord-Ovest con deboli piogge serali di 2-5 mm/24h su Piemonte e Valle d'Aosta.

Dalla serata tornerà la neve su Valle d'Aosta e sui settori alpini piemontesi a quote superiori agli 800-1000 metri, con apporti deboli di 5-10 cm. Sulle restanti Alpi e sugli Appennini la neve risulterà invece assente. Soffieranno venti inizialmente forti di Maestrale e Tramontana, con raffiche di 50-60 km/h sulle coste di Sicilia, Calabria e Puglia salentina, attenuandosi dalla mattinata.

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Impatto sul Territorio e Posizioni degli Esperti

Il tirreno meridionale risulterà da molto mosso ad agitato, con onde di 2,5-3 metri, pari allo stato 5 della Scala Douglas. Anche i restanti bacini meridionali e occidentali saranno molto mossi con onde di 1,5-2 metri, mostrando una moto ondoso in generale attenuazione dalla tarda mattinata. Le minime registreranno un calo generale, localmente sensibile, con valori di -1/+3°C sulle pianure del Nord e diffuse gelate al primo mattino.

Le temperature nelle zone interne del Centro saranno di 2-6°C, mentre lungo i litorali al Sud e sulle Isole Maggiori si avranno 8-13°C. Le massime subiranno un sensibile calo a Nord-Ovest fino a 8-10°C, 11-13°C sul Nord-Est, 11-14°C nelle aree interne del Centro, 14-17°C sulle coste centrali e 15-19°C al Sud e sulle Isole Maggiori.

Mercoledì, il vortice depressionario sottovento alle Alpi porterà una fase perturbata già dal mattino al Nord e sul versante tirrenico fino alla Campania. Si prevedono piogge abbondanti di 30-50 mm/24h, con picchi fino a 70-90 mm/24h su Liguria di Levante, Alta Toscana, settori prealpini lombardo-veneti e fascia pedemontana friulana.

Conseguenze Concrete e Prospettive Future

Le precipitazioni sparse di 10-20 mm/24h interesseranno la Sardegna e le regioni adriatiche centrali. L'estremo Sud ionico e la Sicilia meridionale resteranno più riparati, con isolati piovaschi di 1-5 mm/24h. Cadrà neve abbondante su tutto l'arco alpino, con quota neve intorno agli 800-1000 metri sui settori occidentali, centrali e sulle vallate interne dell'Alto Adige, localmente fino a 700-800 metri nei fondovalle più stretti.

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Sulle Prealpi venete e Alpi friulane la quota neve sarà intorno ai 1000-1200 metri, con accumuli di 30-50 cm e punte fino a 60-80 cm oltre i 1800-2000 metri. Per il richiamo mite meridionale in quota, sugli Appennini la neve sarà assente. Rinforzeranno i venti meridionali di Scirocco e Libeccio fino a burrasca o burrasca forte, con raffiche di 60-80 km/h e locali punte di 80-90 km/h su Mar Ligure, Tirreno, Sardegna, regioni tirreniche e dorsale appenninica.

Giovedì il minimo scivolerà verso il Centro-Sud, favorendo ampie schiarite al Nord-Ovest già dal mattino. Al Nord-Est e sull'Emilia-Romagna persisteranno piogge sparse di 10-20 mm/24h fino al pomeriggio, con schiarite serali. Rocei e temporali diffusi di 20-40 mm/24h colpiranno le regioni tirreniche, le aree interne e adriatiche centrali, il Sud e la Sicilia tirrenica, con picchi di 50-60 mm/24h tra basso Lazio, Campania e Calabria.