Meteo Italia: Dopo i devastanti temporali al Nord l'anticiclone riporta il sole e il caldo intenso

Dopo i gravi danni causati da grandine e vento in Lombardia e Veneto, l'Italia entra in una fase di stabilità. L'anticiclone garantirà un weekend di sole e temperature in forte rialzo su tutto il Paese.

Il territorio dell'Italia settentrionale è stato recentemente teatro di eventi meteorologici di estrema violenza, che hanno lasciato un segno profondo soprattutto nelle province della Lombardia e del Veneto.

Il fronte temporalesco che ha attraversato il Nord Paese mercoledì pomeriggio e sera non è stato un semplice episodio di pioggia, ma una vera e propria tempesta caratterizzata da precipitazioni intense e grandinate devastanti. In particolare, l'area della Brianza ha subito danni ingentissimi; nel comune di Bellusco, la quantità di ghiaccio accumulata in brevissimo tempo ha superato la capacità di drenaggio delle infrastrutture urbane, provocando allagamenti massivi in cantine, box auto e altri locali interrati, mettendo in crisi molte famiglie.

Parallelamente, a Mezzago, le strade principali sono state letteralmente trasformate in corsi d'acqua impetuosi, rendendo necessari interventi urgenti da parte dei volontari per liberare i tombini ostruiti e ripristinare la viabilità. Anche i centri di Ornago e Villasanta hanno riportato gravi disagi, con numerosi alberi sradicati che hanno bloccato il traffico e reso pericolose alcune arterie stradali.

Contemporaneamente, nel Veronese, la situazione è stata altrettanto critica, specialmente a Bussolengo, dove raffiche di vento di intensità eccezionale hanno strappato le coperture di diversi edifici. In una zona residenziale, la forza degli elementi è stata tale da scoperchiare una palazzina, costringendo diverse famiglie ad abbandonare le proprie case per motivi di sicurezza.

I Vigili del Fuoco e la Protezione Civile hanno lavorato senza sosta fino a tarda notte per mettere in sicurezza le strutture danneggiate e rimuovere i detriti dalle carreggiate. Dopo il caos del mercoledì, la situazione meteorologica ha iniziato a mostrare i primi segni di stabilizzazione nella giornata di giovedì 11 giugno. Sebbene gran parte della penisola abbia goduto di una mattinata tranquilla, il Centro Italia non è rimasto completamente immune da fenomeni instabili.

In particolare, l'entroterra marchigiano è stato colpito da rovesci e temporali che, nel corso del pomeriggio, si sono spostati progressivamente verso la fascia costiera. Altri fenomeni simili sono stati segnalati in varie zone del medio Adriatico, mentre in mare aperto, sull'alto Adriatico, è stata rilevata una linea temporalesca piuttosto attiva che ha sfiorato il Delta del Po.

Nonostante queste resistenze locali, il fronte principale che ha devastato il Nord ha ormai mollato la presa, lasciando spazio a un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche su scala nazionale. Le previsioni per i prossimi giorni indicano un cambiamento netto e deciso. Già a partire da venerdì, l'anticiclone tornerà a espandersi dall'Europa occidentale, portando con sé una fase di stabilità che dominerà l'intera penisola. Il tempo sarà prevalentemente soleggiato, con solo alcune eccezioni locali.

Al Nord si prevede una giornata stabile, sebbene possano formarsi addensamenti sulle Alpi centro-orientali e leggere pioviggini mattutine lungo i confini altoatesini. Nel Centro Italia prevarrà il sole, con qualche velatura mattutina e nubi sparse nel pomeriggio sugli Appennini. Al Sud, invece, si alterneranno nubi e ampie schiarite, con una maggiore probabilità di brevi piovaschi pomeridiani sui rilievi della Calabria. In Sardegna regnerà il sole assoluto.

Dal punto di vista termico, si osserverà un calo delle temperature al Sud, mentre le regioni settentrionali, quelle tirreniche del Nord e la Sardegna vedranno una risalita dei valori termici. Il fine settimana si preannuncia come un anticipo dell'estate piena, con l'alta pressione che diventerà ancora più dominante. Sabato sarà una giornata radiosa su quasi tutto il territorio nazionale, nonostante qualche sottile velatura mattutina sul Triveneto e nubi diurne sulle Alpi orientali.

Le temperature subiranno un incremento sensibile: in Val Padana centro-occidentale si potranno registrare massime tra i 33 e i 34 gradi, mentre sul versante tirrenico del Centro si arriverà a punte di 31-33 gradi. Il caldo intenso colpirà anche il Sud, con 30-31 gradi tra Matera e Foggia, 32 gradi nelle zone interne della Campania e nella Sicilia meridionale, e picchi di 34 gradi nell'entroterra sardo.

Domenica il bel tempo continuerà a prevalere, a eccezione di qualche nube innocua in Liguria centro-occidentale e un aumento della nuvolosità serale sulle Alpi orientali, con possibili rovesci isolati in Friuli Venezia Giulia. Il caldo raggiungerà l'apice con possibili punte di 36-37 gradi nel Foggiano e 34-35 gradi nella bassa Val Padana, nelle Marche, in Abruzzo e in Sardegna. Guardando all'inizio della prossima settimana, si prevede una leggera variazione.

Tra la sera di domenica e il lunedì, l'ingresso di aria relativamente più fresca e umida dalle latitudini settentrionali interesserà le Alpi orientali. Non si tratterà di un vero e proprio cambiamento stagionale, ma di una fluttuazione temporanea all'interno di un contesto ancora governato dall'anticiclone. Lunedì le temperature scenderanno di qualche grado al Nord e in parte del Centro, pur rimanendo su valori estivi intorno ai 30-32 gradi.

Sul resto d'Italia non sono attese variazioni rilevanti, con temperature che potrebbero ancora toccare i 37 gradi in Puglia. Nel pomeriggio e in serata di lunedì potrebbero svilupparsi temporali in Lombardia orientale e nel Triveneto. Martedì proseguiranno queste deboli infiltrazioni settentrionali, che potrebbero portare nuovi rovesci pomeridiani lungo l'arco alpino e l'Appennino settentrionale, mentre il resto del Paese rimarrà stabile e soleggiato, con un lieve calo termico solo nelle zone più settentrionali





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