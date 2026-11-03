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Meteo Italia: neve, scuole chiuse e il cambiamento del getto polare

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Meteo Italia: neve, scuole chiuse e il cambiamento del getto polare
Getto Polare · Luca Lombroso · Scuole Chiuse
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Le previsioni meteo per la settimana in Italia indicano neve fino a 800 metri, scuole chiuse e il ruolo chiave del getto polare nel cambiare le rotte.

Il getto polare modifica la sua traiettoria determinando una situazione meteorologica complessa e frammentata su tutto il territorio nazionale. Questa variazione strutturale nella circolazione atmosferica influenzerà direttamente i livelli di precipitazione e le temperature fino al prossimo fine settimana, creando condizioni opposte tra diverse regioni.

Il ruolo del getto polare e le previsioni

La configurazione attuale è dominata da due potenti sistemi che interagiscono tra loro, spostando la corrente a getto verso nord. Secondo le analisi del meteorologo Luca Lombroso di Meteored Italia, questa deviazione blocca i normali flussi atlantici e lascia la penisola in una fase di transizione caratterizzata da cieli grigi e umidità diffusa.

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Neve, bora e disagi sulle strade

Lirruzione fredda ha già provocato episodi intensi, inclusi rovesci e grandinate che hanno creato disagi a Cesena, causando incidenti sulla carreggiata dellautostrada A14. Contestualmente, venti di bora hanno continuato a soffiare sullAlto Adriatico mentre le precipitazioni persistevano su diverse zone appenniniche.

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Chiusure scolastiche e ordinanze

Limpatto operativo ha portato a decisioni immediate da parte delle amministrazioni locali, con la sospensione delle lezioni per garantire la sicurezza degli studenti. In Abruzzo, martedì 3 novembre, tutte le scuole di ogni ordine e grado a Chieti sono rimaste chiuse per ordine del sindaco, con attività a distanza anche allUniversità dAnnunzio di Chieti e Pescara.

Situazione Nordovest e Alpi

Mercoledì 4 novembre si prevede una giornata prevalentemente nuvolosa, con piogge concentrate al Nordovest, in Liguria e nellalta Toscana. Sulla catena alpina occidentale è attesa neve sopra gli 800-1.000 metri, mentre le temperature resteranno miti e comprese tra 13 e 15 gradi al Nord.

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