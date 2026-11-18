Meteo Italia in forte evoluzione: da nubifragi e picchi di caldo a un possibile crollo delle temperature dal 25 novembre. Analisi dettagliata con Luca Lombroso.

Il meteo in Italia si appresta a subire una trasformazione radicale nelle prossime settimane, segnando la fine di una fase di stabilità anomala. Dopo giorni di condizioni atmosferiche caratterizzate da precipitazioni frequenti e temperature superiori alla media, l'atmosfera europea sta per subire un cambiamento drastico che potrebbe introdurre elementi tipicamente invernali nel calendario autunnale.

La prima fase critica è attesa per giovedì 19 novembre, quando una perturbazione atlantica di rapida evoluzione attraverserà il Centro-Nord del Paese. Questo passaggio porterà piogge diffuse e possibili nubifragi, accompagnato da venti particolarmente intensi che colpiranno il Mar Ligure e il Tirreno. Sulle Alpi valdostane, le nevicate saranno abbondanti, ma confinate esclusivamente ad altitudini superiori ai 1.800-2.000 metri, mentre al Sud il tempo rimarrà variabile e ventoso con rischio di temporali locali in Campania.

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La fase di caldo anomalo nelle regioni meridionali

Il maltempo iniziale non durerà a lungo, poiché la perturbazione si allontanerà rapidamente già venerdì 20 novembre. Questo permetterà il ritorno di ampie schiarite, specialmente nelle regioni settentrionali, ma con temperature sorprendentemente elevate per il periodo. Le massime al Nord potranno raggiungere i 16-18 gradi, mentre al Centro-Sud si salirà fino a 20-24 gradi, toccando punte di 26-28 gradi in Sicilia.

Questi valori termici sono ben lontani dalla normalità di fine novembre e preannunciano una breve tregua prima dell'arrivo di una nuova perturbazione. Nel corso di novembre, le condizioni inizialmente asciutte e soleggiate vedranno un aumento delle nuvole a partire dalle regioni occidentali, preparando il terreno per un nuovo ciclo di piogge che colpirà principalmente il Nord e le regioni centrali.

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Le previsioni di Luca Lombroso per il 25 novembre

Il punto di svolta più rilevante e incerto riguarda il periodo compreso tra il 23 e il 27 novembre. Luca Lombroso, meteorologo e redattore di Meteored Italia, sottolinea la necessità di distinguere tra le previsioni consolidate e le tendenze ancora da confermare. L'Italia potrebbe trovarsi ai margini di una vasta area di bassa pressione sull'Europa occidentale, con perturbazioni dirette verso le regioni tirreniche.

Attorno al 25 novembre, si potrebbe verificare un raffreddamento più marcato, sebbene i modelli attuali non concordino pienamente sull'intensità del fenomeno. Gli scenari che prevedono un brusco calo termico restano minoritari, impedendo di parlare di un'ondata di gelo certa. Per il vero freddo invernale in pianura, potrebbe essere necessario attendere dicembre, dato che le proiezioni non confermano ancora nevicate a bassa quota o gelo diffuso.

Impatto sulle precipitazioni e nevicate

Per il periodo compreso tra il 25 e il 27 novembre, le elaborazioni meteorologiche indicano una probabilità del 40-60% di un passaggio perturbato con caratteristiche invernali. In questo scenario, le nevicate potrebbero diventare più consistenti oltre gli 800-1.000 metri sulle Alpi e sopra i 1.200-1.300 metri sull'Appennino. Il calo delle temperature interesserà tutta Italia, sebbene le differenze regionali siano ancora difficili da quantificare nel dettaglio.

La Protezione Civile invita a mantenere l'attenzione sugli avvisi, specialmente nelle aree esposte alle precipitazioni intense e alle raffiche di vento durante la fase iniziale. Nonostante i primi segnali di cambiamento, la natura variabile del meteo autunnale richiede prudenza e monitoraggio costante da parte degli esperti, per adattare le attività quotidiane alle condizioni atmosferiche in rapida evoluzione.