Meteo Italia: Piogge e instabilità su Piemonte e Sardegna dal 4 novembre

Previsioni meteo per l'Italia: piogge e nevicate sulle Alpi e isole dal 4 al 6 novembre. Temperature in linea con le medie autunnali con possibili migliorie da domenica.

Una nuova perturbazione atmosferica sta per investire l'Italia, con le prime precipitazioni attese sul Piemonte e sulle Isole maggiori a partire da mercoledì 4 novembre. Questa fase di transizione sinottica sul bacino del Mediterraneo vede il vortice depressionario responsabile della recente instabilità allontanarsi verso la Grecia, il Mare Egeo e la Turchia. Al suo posto, una nuova circolazione ciclonica in quota si sta approfondendo tra la Francia meridionale e la Spagna orientale, convogliando correnti umide meridionali verso i settori nord-occidentali della Penisola e la Sardegna.

Condizioni meteorologiche del 4 novembre

Nella giornata di mercoledì 4 novembre si registreranno ampie schiarite su gran parte del territorio nazionale, con un'estensione maggiore nel corso del pomeriggio. Modesti addensamenti associati a precipitazioni deboli e isolate interesseranno il Piemonte occidentale, con accumuli fino a 5-10 mm/24h a ridosso dei rilievi e circa 5 mm a Cuneo. La Sardegna orientale riceverà 5-10 mm/24h, mentre residui banchi nuvolosi con circa 5 mm a Rimini colpiranno il medio Adriatico. Sull'arco alpino occidentale si verificheranno deboli nevicate oltre i 1400-1500 metri di quota, con accumuli al suolo contenuti e inferiori a 2-5 cm sui crinali di confine.

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Le temperature si attesteranno in linea con le medie climatologiche del periodo, oscillando tra 5-8°C di minima e 13-16°C di massima in pianura al Nord. Al Centro i valori minimo varieranno tra 9-12°C e massimo tra 17-20°C, mentre al Sud e sulle Isole le minime stazioneranno tra 13 e 16°C con massime diurne comprese tra 19 e 22°C. La ventilazione risulterà debole o a tratti moderata, con raffiche fino a 20-25 km/h tra Mar Ligure e Alto Adriatico, circa 25 km/h a Trieste, e mari mossi con onde comprese tra 0,7 e 1,2 metri.

Evoluzione pluviometrica da giovedì a sabato

Domani, giovedì 5 novembre, la depressione iberica favorirà un'accentuazione della copertura nuvolosa e dei fenomeni. Le precipitazioni a carattere sparso interesseranno la Sardegna orientale con 10-20 mm/24h, circa 10 mm a Nuoro, e la Sicilia orientale e meridionale con 10-20 mm/24h, circa 15 mm a Catania. Fenomeni deboli o localmente moderati bagneranno anche Piemonte e Valle d'Aosta con 5-15 mm/24h, circa 10 mm a Cuneo, mentre il tempo rimarrà in prevalenza soleggiato su Nord-Est, versante adriatico e regioni meridionali peninsulari.

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Venerdì 6 novembre il sistema frontale atlantico raggiungerà la Penisola, portando precipitazioni sparse su Liguria e Piemonte con 5-15 mm/24h, circa 10 mm a Cuneo, sulla Sicilia con 10-20 mm/24h, circa 15 mm a Catania, e piovaschi isolati lungo la fascia tirrenica centro-meridionale con 5-10 mm/24h. Sabato lo stesso fronte si attarderà al Centro-Sud, con precipitazioni a carattere di rovescio sulla Toscana con 5-15 mm/24h, circa 10 mm a Grosseto e Livorno, deboli piovaschi tra Umbria, Lazio ed Emilia-Romagna con 2-5 mm/24h e residue piogge tra Campania e Calabria con 5-10 mm/24h.

Venti, temperature e prospettive per la fine settimana

I venti giovedì si disporranno dai quadranti meridionali con raffiche stimate tra 40 e 50 km/h sui canali marittimi e sul Mar Ligure, con picchi fino a 30 km/h a Savona. Le condizioni di mare saranno fino a molto mosse al largo, con altezza d'onda significativa tra 1,3 e 1,8 metri. Venerdì i venti risulteranno moderati con raffiche comprese tra 20 e 35 km/h. Da domenica è previsto l'allontanamento definitivo del sistema con un generale miglioramento, ampi spazi soleggiati su tutta la Penisola e temperature stabili nelle medie autunnali, garantendo così una ripresa del bel tempo per l'inizio della nuova settimana.