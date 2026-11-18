Il 19 Novembre 2024 l'Italia affronta piogge forti, mareggiate e venti di burrasca. Ecco le previsioni dettagliate per Liguria, Toscana e Alpi fino al 22 Novembre.

Una rapida perturbazione atlantica sta attraversando l'Italia portando precipitazioni localmente abbondanti, in particolare al Centro-Nord e sul versante tirrenico, accompagnate da forti venti di Libeccio e mareggiate sulle coste esposte, mentre le temperature rimangono ancora sopra le medie del periodo. Il passaggio frontale risulterà veloce ma intenso nella prima parte di Giovedì 19 Novembre, lasciando spazio a una fase più asciutta tra Venerdì 20 Novembre e Sabato 21 Novembre prima di un nuovo peggioramento annunciato per Domenica 22 Novembre.

Previsioni Meteo per Giovedì 19 Novembre 2024

La mattinata di Giovedì 19 Novembre sarà molto perturbata con precipitazioni diffuse di 20-35 mm/24h su Liguria di Levante, Alta Toscana, Umbria, Lazio e Alta Campania, con picchi di 45-60 mm/24h sui rilievi apuani e appenninici, mentre piogge di 10-20 mm/24h bageranno anche la Pianura Padana in rapido spostamento verso il Nord-Est.

Also read Meteo Italia 18-22 Novembre: Burrasca e neve sulle Alpi

Dal pomeriggio il tempo migliorerà rapidamente al Nord-Ovest, sulla Val Padana e sulla Toscana, mentre persisteranno fenomeni di 10-20 mm/24h sull'Appennino centro-meridionale e sul basso Tirreno, dove le condizioni meteorologiche continueranno a essere dinamiche.

Sulle Alpi occidentali, tra il Monte Bianco e il Cervino, cadrà neve abbondante oltre i 1800-2000 metri con altri 25-40 cm, mentre sugli Appennini pioverà anche sulle vette, confermando l'intensità del sistema frontale che interessa il territorio nazionale.

Advertisement

Venti, Mareggiate e Temperature Locali

Il Libeccio soffierà con raffiche di burrasca di 65-85 km/h rendendo agitati i mari occidentali con onde di 2,5-4 metri, pari allo stato 5 della Scala Douglas, e mareggiate su Liguria di Levante, Toscana e Sardegna occidentale, a fronte di bacini molto mossi altrove con 1,5-2,5 metri.

Le temperature minime registreranno 6-10°C al Nord, 9-13°C nelle zone interne del Centro e 14-18°C lungo i litorali tirrenici, al Sud e sulle Isole Maggiori, con punte fino a 18-19°C sulle coste meridionali, mentre le massime varieranno tra 12-15°C al Nord, 16-20°C al Centro e 20-23°C al Sud con picchi di 25-26°C in Sicilia.

Stabilizzazione Atmosferica e Neve sulle Alpi

Il 20 Novembre arriveranno ampie schiarite su gran parte del Paese, salvo residui piovaschi di 5-15 mm/24h sul basso Tirreno e precipitazioni ancora attive sulla Valle d'Aosta occidentale e sui rilievi alpini confinali, dove tra il Monte Bianco e il Cervino sono attesi altri 35-45 cm di neve oltre i 1800-2000 metri e fino a 50 cm oltre i 2500 metri.

L'accumulo totale di neve sulle Alpi occidentali supererà i 150 cm dall'inizio della settimana, mentre sugli Appennini la neve sarà assente e soffieranno ancora venti sostenuti di Libeccio e Ponente con raffiche di 45-60 km/h e mari molto mossi a ponente con onde di 1,5-2,5 metri.

Advertisement

Prossimi Giorni e Valutazioni di Sicurezza

Il 21 Novembre proseguirà la fase soleggiata e asciutta su quasi tutto il territorio, salvo isolati piovaschi di 5-10 mm/24h in Valle d'Aosta e Campania e deboli spruzzate di neve oltre i 1800-2000 metri sui rilievi valdostani di confine, con venti occidentali in attenuazione fino a 30-40 km/h.

Per Domenica 22 Novembre si delinea l'arrivo di una nuova perturbazione atlantica che porterà condizioni instabili e a tratti perturbate con piogge diffuse di 15-30 mm/24h al Centro-Nord, sulla Sardegna e lungo la fascia tirrenica fino alla Campania, mentre tornerà la neve sulle Alpi fino a quote intorno ai 1500-1600 metri.

Riguardo alla valutazione delle criticità idrogeologiche e idrauliche, nonché di quelle connesse alle raffiche di burrasca e allo stato del mare, si rimanda alla consultazione dei bollettini ufficiali diramati dalla Protezione Civile per mantenere aggiornati i cittadini sulle evoluzioni del tempo.