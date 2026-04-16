Meteo Italia: Settimana Turbolenta con Temporali e Ritorno del Sole, poi Ancora Maltempo per il 25 Aprile

Le previsioni meteo per la prossima settimana in Italia delineano un quadro di estrema instabilità, con piogge intense, temporali e grandine che colpiranno diverse regioni. Un breve periodo di bel tempo previsto a metà settimana lascerà spazio a un nuovo peggioramento in occasione del ponte del 25 aprile.

La prossima settimana in Italia si preannuncia caratterizzata da una notevole turbolenza meteorologica, con un susseguirsi di condizioni climatiche contrastanti che promettono una serie di ribaltoni, specialmente in vista della festività del 25 aprile . Dal Nord al Sud della penisola, passando per grandi città come Milano e Roma, il tempo si mostrerà decisamente dinamico e imprevedibile.

La fase di instabilità avrà inizio lunedì 20 aprile, quando l'arrivo di un fronte temporalesco segnerà l'avvio di un periodo climaticamente movimentato. I temporali colpiranno inizialmente le regioni settentrionali, con particolare riferimento a Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia. Successivamente, il maltempo si estenderà anche al Centro Italia, portando piogge intense e il concreto rischio di grandine. Nel corso del pomeriggio, non si escludono rovesci temporaleschi anche nelle zone nord-occidentali del paese. La giornata di martedì 21 aprile non vedrà variazioni sostanziali in termini di instabilità meteorologica. Le precipitazioni persisteranno sull'arco alpino centro-orientale e scenderanno verso sud, interessando la Toscana, l'Umbria, le Marche e l'Abruzzo. Sarà necessario tenere gli ombrelli a portata di mano anche in altre aree del Centro-Nord, dato che la pressione atmosferica rimarrà piuttosto bassa, condizione tipica della primavera e favorevole a fenomeni di instabilità diffusa. Tuttavia, un'apprezzabile pausa dal maltempo è attesa a partire da mercoledì 22 aprile, con il ritorno dell'alta pressione e, conseguentemente, del sole. Le uniche avvisaglie di possibili disturbi si limiteranno all'area alpina e prealpina, nonché alle zone interne del Centro, dove potrebbero manifestarsi i classici temporali pomeridiani, tipici della stagione. Nei giorni successivi, il quadro meteorologico dovrebbe mantenersi complessivamente stabile, con un'accentuata prevalenza di sole e un leggero aumento delle temperature. È tuttavia prematuro parlare di una inversione di tendenza duratura. La vera incognita meteorologica si profila per il weekend del 25 e 26 aprile, l'ultimo del mese in corso. Le previsioni attuali indicano che una perturbazione, proveniente dal Nord Europa, potrebbe condizionare il tempo sull'intera penisola. Questa ondata di maltempo, caratterizzata dal ritorno di piogge e temporali, si profila come la principale protagonista delle celebrazioni per la Festa della Liberazione, portando con sé un clima incerto e la necessità di adeguare i propri piani alle condizioni meteo





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