L'Italia gode di stabilità fino a sabato con schiarite, mentre domenica arriva la pioggia e la neve sulle Alpi. Ecco i dettagli temperature e venti.

Un promontorio anticiclonico in fase di espansione sta riportando condizioni di stabilità e sole su gran parte del territorio italiano, interrompendo una fase di instabilità precedente. La principale eccezione a questa serenezza è rappresentata da una ventilazione sostenuta che interessa le aree Centro-Sud del Paese. Questo miglioramento del tempo, come evidenziato dalle previsioni, accompagnerà la gran parte del fine settimana fino a sabato.

Miglioramento Venerdi e Neve Alpina

Venerdi si registrerà un netto miglioramento con ampie schiarite e sole prevalente sulla Pianura Padana, sul Nord-Est, lungo tutto il versante adriatico, sulle regioni centrali, al Sud e sulle Isole Maggiori. Gli unici settori interessati da addensamenti nuvolosi e precipitazioni sparse saranno la Valle d'Aosta e i settori alpini del Piemonte occidentale. In queste zone si prevedono accumuli di 5-15 mm/24h e picchi di 20-35 mm/24h sul settore occidentale valdostano.

Also read Meteo Italia: Vortice Polare Collassa, Maltempo in Arrivo dal 19 Novembre

Sul fronte nevoso, sopra i 1400 metri di quota cadrà neve con apporti deboli o moderati di 10-20 cm sul Piemonte. Tra il Monte Bianco e il Cervino le Accumuli saranno abbondanti, tra i 30-50 cm, superando i 150 cm complessivi da inizio settimana in alta quota. Sulle dorsale appennina la neve sarà invece assente. I venti sud-occidentali e occidentali soffieranno di burrasca o burrasca forte, tra 60-80 km/h, su Liguria, coste settentrionali di Toscana e Sardegna, arco alpino e dorsale appennina, con raffiche di Foehn di 50-70 km/h nelle valli alpine.

Stabilità Sabato e Temperature Minime

Il consolidamento del promontorio anticiclonico garantirà a sabato una giornata prevalentemente soleggiata e asciutta su quasi tutta la Penisola e sulle Isole Maggiori. Le uniche eccezioni saranno la formazione di nebbie o foschie dense sulla bassa Pianura Padana, localmente persistenti fino alle ore centrali, e residui addensamenti mattutini sui rilievi di confine della Valle d'Aosta occidentale. Su questo settore alpino saranno possibili soltanto deboli e isolate nevicate residue oltre i 1500 metri con accumuli inferiori ai 5 cm.

Advertisement

I venti occidentali e nord-occidentali di Ponente e Maestrale subiranno un'ulteriore attenuazione attestandosi sui 20-30 km/h, con locali rinforzi fino a 40 km/h al mattino tra Mar Ligure e Bocche di Bonifacio. I mari risulteranno molto mossi a ponente con onde di 1,5-2 metri in scaduta verso 1-1,25 metri e poco mossi o mossi altrove con 0,5-1 metro. L'irraggiamento notturno favorirà minime di 0-4°C sulle pianure del Nord con locali gelate, mentre le massime saranno contenute attorno a 8-11°C sulle aree della bassa Pianura Padana.

Perturbazione Domenica e Impatto Costiero

Domenica l'affondo di una nuova saccatura atlantica da ovest piloterà una perturbazione con tempo instabile e a tratti perturbato e piogge diffuse di 15-30 mm/24h su Nord-Ovest, Sardegna e versante tirrenico dalla Liguria e dalla Toscana fino a Umbria, Lazio e Campania. Si prevedono picchi di 40-50 mm/24h su Liguria di Levante e Alta Toscana, mentre precipitazioni più sparse di 5-15 mm/24h raggiungeranno il Nord-Est e le zone interne centrali.

Tornerà la neve sulle Alpi oltre i 1400 metri con accumuli di 15-25 cm e sugli Appennini settentrionali oltre i 1700 metri con 5-10 cm. Rinforzeranno nuovamente i venti di Libeccio e Scirocco con raffiche di 50-70 km/h su bacini occidentali e dorsale appenninica, rendendo molto mossi o localmente agitati il Mar Ligure, il Mare di Sardegna e il Tirreno settentrionale con onde di 2-3 metri. Le temperature massime al Nord sotto le precipitazioni scenderanno fino a 8-11°C, mentre al Sud e sulle Isole Maggiori si manterranno tra 16-21°C.