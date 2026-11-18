Il vortice polare stratosferico collassa anticipatamente, scatenando un'ondata di maltempo sull'Italia dal 19 novembre. Piogge, venti fino a 100 km/h e neve sulle Alpi segnano l'alternanza di instabilità prevista per fine settimana.

La stabilità atmosferica che aveva temporaneamente interessato la penisola italiana è stata interrotta dall'indebolimento del vortice polare stratosferico, un fenomeno che sta modificando radicalmente le previsioni per le prossime giornate. Secondo gli ultimi dati elaborati dall'organizzazione 3BMeteo, l'Italia si trova al centro di un cambiamento climatico improvviso che porterà con sé piogge diffuse, temporali violenti e raffiche di vento capaci di raggiungere i 100 chilometri orari. Questo scenario, descritto come particolarmente delicato, interessa principalmente la seconda metà della settimana, con una finestra di miglioramento transitorio tra venerdì e sabato prima di un nuovo peggioramento domenica 22 novembre.

Il Collasso del Vortice Polare Stratosferico

Il vortice polare stratosferico, definito come la vasta circolazione di venti che si sviluppa sopra la regione artica durante la stagione fredda, ha subito un riscaldamento improvviso e un indebolimento che gli esperti definiscono particolarmente anticipati rispetto alle medie storiche. 3BMeteo ha evidenziato come nel novembre 2026 si sia verificata un'inversione dei venti occidentali a un'altitudine di circa 30 chilometri, evento strettamente associato a un fenomeno di riscaldamento stratosferico improvviso. Questa dinamica atmosferica rende il flusso perturbato atlantico il vero protagonista delle previsioni meteo italiane dei prossimi giorni, responsabile dell'alternanza tra piogge, venti forti e brevi pause anticicloniche che caratterizzano un quadro ancora decisamente autunnale.

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Pioggia e Vento su Liguria e Alpi il 19 Novembre

La giornata più critica per la seconda parte della settimana è identificata come giovedì 19 novembre, data in cui l'arrivo di un nuovo fronte meteorologico porterà piogge diffuse, rovesci e temporali su gran parte del territorio nazionale. I fenomeni saranno localmente intensi, con raffiche di vento che potranno superare i 90-100 chilometri orari nelle zone maggiormente esposte, mentre sulle Alpi sono attese neviche inizialmente concentrate sopra i 1.800 metri. La regione Liguria, in particolare il suo Levante, si presenterà come l'area più esposta ai fenomeni più intensi, con il Piemonte e la Valle d'Aosta che registreranno precipitazioni più contenute, e l'Appennino emiliano-romagnolo interessato da venti forti sulle sue dorsali.

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Toscana e Centro-Nord sotto Attacco Domenica 22

Dopo una tregua che porterà condizioni più stabili e soleggiate tra venerdì 20 e sabato 21 novembre, con ampie schiarite e possibili nebbie mattutine sulla Pianura Padana, il maltempo tornerà a colpire con forza domenica 22 novembre. Una nuova perturbazione raggiungerà inizialmente il Nordovest, portando piogge e temporali che si estenderanno progressivamente ad altre regioni settentrionali e ad alcuni settori del Centro Italia, con la Toscana, il Lazio e l'Umbria particolarmente esposte. In questa fase, la quota neve scenderà fino a 1.200-1.300 metri sulle Alpi, mentre le temperature al Centro-Nord registreranno un calo significativo e i venti meridionali torneranno a rinforzare, rendendo i mari molto mossi o agitati.

Sud Isole e Previsioni per il Mare

Nel Mezzogiorno, le temperature rimarranno relativamente elevate per il periodo, con massime che potranno ancora raggiungere i 20-25 gradi nelle giornate più miti secondo le indicazioni di 3BMeteo. Mercoledì 18 novembre qualche piovasco residuo potrebbe interessare Campania e Calabria, mentre su Puglia e Molise la variabilità sarà maggiore. Il Sud sarà particolarmente interessato da un'avvertenza speciale della Protezione Civile per condizioni di vento da forti a burrasca su diverse regioni, con il rischio concreto di mareggiate lungo le coste esposte. Domenica 22, sebbene la tendenza preveda maggiore variabilità, il peggioramento più organizzato dovrebbe concentrarsi inizialmente sul Centro-Nord, lasciando le due Isole maggiori in un quadro meteorologico diverso e meno organizzato rispetto al resto della penisola.