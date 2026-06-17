Meteo: peggioramento del tempo sulla città, possibili rovesci e temporali

La città è stata colpita da un peggioramento del tempo che ha interessato diversi quartieri nel tardo pomeriggio. Sono possibili ancora rovesci e temporali sparsi, soprattutto nelle aree orientali e periferiche della città.

La città è stata colpita da un peggioramento del tempo che ha interessato diversi quartieri nel tardo pomeriggio. Sono possibili ancora rovesci e temporali sparsi, soprattutto nelle aree orientali e periferiche della città .

Molti i disagi per turisti e cittadini, con il traffico in tilt in diversi quartieri. Secondo le previsioni meteo, anche nelle prossime ore permarranno condizioni di instabilità sulla Capitale. La giornata di giovedì 18 giugno sarà ancora caratterizzata da una marcata instabilità sulla Capitale. Nelle prime ore del giorno sono attesi cieli nuvolosi con possibili precipitazioni residue, mentre nel corso del pomeriggio non si escludono nuovi rovesci e temporali, localmente anche di forte intensità.

Le temperature resteranno su valori in linea con la media del periodo, ma con un generale calo rispetto ai giorni precedenti. Il miglioramento è atteso soltanto dalla serata, quando i fenomeni tenderanno gradualmente ad attenuarsi





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