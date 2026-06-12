Meteo: ultime ore di temporali, nel weekend arriva l'anticiclone e torna il caldo

Dopo giorni di maltempo, l'Italia è vicina a una svolta meteo. Nel fine settimana un potente anticiclone riporterà il sole e il caldo estivo su gran parte del Paese, ma prima bisognerà fare i conti con gli ultimi rovesci al Sud e lungo l'Adriatico.

L' Italia si prepara ad affrontare le ultime ore di maltempo prima di un imminente cambiamento meteo. La perturbazione numero 3 di giugno, attualmente in allontanamento verso i Balcani, continua a influenzare il Centro-Sud con rovesci e fenomeni localmente intensi, in particolare su Abruzzo, Molise, regioni meridionali e Sicilia.

Gli annuvolamenti permangono anche sulle Alpi centrali e orientali, ma nel corso della serata si prevede un miglioramento più deciso su gran parte del Centro-Sud, con eccezione di Salento e Calabria dove persiste maggiore variabilità. I modelli indicano la rimonta di un ampio campo di alta pressione che nel fine settimana riporterà stabilità atmosferica su quasi tutto il Paese, con condizioni di bel tempo diffuse e un clima nuovamente estivo sulla penisola.

Solo in serata non si esclude qualche isolato rovescio tra Alpi e Prealpi orientali. Per la prossima settimana il quadro è ancora da definire: potrebbe esserci un indebolimento dell'alta pressione sul Nord, con un nuovo calo delle temperature e la possibilità di piogge isolate nelle aree montuose del Nordest. Saranno necessari ulteriori aggiornamenti per capire se si tratterà di una breveparentesi o dell'inizio di una nuova fase instabile





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